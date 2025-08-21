Десантно-штурмовые махинаторы

Как стало известно «Коммерсанту», закончено расследование первых уголовных дел о махинациях с ранениями и госнаградами в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. По версии следствия, ради получения выплат в 3 млн руб. солдаты и офицеры даже стреляли друг в друга, нанося лёгкие ранения. Всего военные незаконно получили более 200 млн руб. Наиболее известные фигуранты расследования, бывшие командир бригады Артем Городилов и начальник группы специальных операций Константин Фролов (позывной Палач,) признали вину и дали показания на сослуживцев.

Оба заключили досудебные соглашения. Сейчас они знакомятся с материалами дела, насчитывающими около сотни томов. Процесс будет проходить в Луганском гарнизонном военном суде – по месту совершения части преступлений. По данным источников «Ъ», всего в деле фигурируют 35 человек.

В материалах по продлению ареста подполковника Фролова говорится, что за время службы в зоне СВО он получил четыре ранения (сам фигурант носил нашивки, обозначающие пять легких и два тяжелых ранения). Однако благодаря показаниям и экспертизам было установлено, что травмы были получены не в боевой обстановке. Позднее сам военный рассказал, что в него по его же просьбе стреляли сослуживцы, целившиеся так, чтобы не задеть жизненно важные органы. Делалось все это ради получения выплат в размере 3 млн руб.

В суде защита, добивавшаяся освобождения данного фигуранта, ссылалась не только на ранения, но и на наличие четырех орденов Мужества и двух медалей «За отвагу», полученных в том числе за пролитую кровь.

Награды, как теперь полагает следствие, были вручены Константину Фролову незаконно.

Согласно данным, опубликованным на сайте Минобороны, подполковник Фролов являлся преподавателем Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, от которой несколько раз ездил в зону СВО с гуманитарными грузами.

Сюжеты о нем в федеральных СМИ, полагает следствие, не соответствовали истине. Например, информация о том, что Константин Фролов, являвшийся отцом трех дочерей, якобы удочерил спасенную из-под обстрела девочку. Сомнения силовиков вызвали публикации в СМИ и соцсетях, где Фролова называли командиром самой результативной группы снайперов на СВО. Также фейковой оказалась и информация о спасении его сослуживцем, полковником, группы операторов беспилотников, попавших под обстрел. Последний благодаря показаниям подполковника Фролова вместе с рядом других старших офицеров также пополнил ряды обвиняемых.

