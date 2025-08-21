Вуз Бурятии начал выпускать подсолнечно-кедровое масло с экстрактом чабреца

В Бурятской ГСХА рассказали о своих новых разработках. Так, класс по переработке лекарственных и плодово-ягодных культур академии начал выпускать три вида пищевых масел.Нерафинированное подсолнечно-кедровое масло с экстрактом чабреца можно использовать для приготовления салатных заправок, топпингов и соусов. Также в вузе изготовили нерафинированное облепиховое масло, которое можно принимать внутрь, применять наружно и для приготовления салатных заправок. Такое масло считают стимулятором ранозаживляющих процессов при поражениях кожи и слизистых оболочек.Также в БГСХА создали нерафинированное кедровое масло, по словам специалистов, полезное для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма сердца. Жмых от этого масла используют в качестве пищевого и кормового сырья.«Масла выжимаются на прессе холодного прямого отжима в классе по переработке лекарственных и плодово-ягодных культур. Реализация осуществляется через собственный киоск академии. На продукцию разработаны технические условия, декларации соответствия, протокол испытания. Продукты рекомендованы для использования в кулинарии», - рассказала проректор по научной работе и международным связям Ольга Алтаева.