В Монголии спасают урожай картофеля и моркови

На уборку овощей привлекают военных и студентов
Иван Иванов
В Монголии к уборке урожая будут привлекать студентов и курсантов вузов, колледжей и профессиональных училищ, а также военнослужащих срочной службы.

На очередном заседании кабинета министров Монголии было решено всем ведомствам организовать данную работу для проведения уборочной кампании. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ».

Кроме того, министерствам поручено принять меры для эффективной уборки урожая с использованием современных технологий, создать семенной фонд для зерновых, картофеля и кормовых культур, а также минимизировать возможные финансовые риски для аграриев.

В этом году культуры в стране посеяны на площади 312,8 тыс. гектаров по всей стране. Из этой площади пшеница занимает 272,8 тыс. гектаров, картофель - 12,9 тыс. гектаров, овощи - 15,9 тыс. гектаров, кормовые культуры - 87,2 тыс. гектаров, масличные культуры - 148,5 тыс. гектаров.

Общая площадь посевов составляет 577,5 тыс. гектаров, что на 60,7 тыс. гектаров, или 10,5%, меньше по сравнению с прошлым годом. Согласно предварительному балансу, ожидается сбор 276,4 тыс. тонн зерна, включая 255,5 тыс. тонн пшеницы, 88,3 тыс. тонн картофеля, 164,1 тыс. тонн овощей, 40,7 тыс. тонн масличных культур и 100,5 тыс. тонн кормовых культур.

Ожидается, что внутренние посевы смогут обеспечить 64% потребности населения в пшенице, 72,8% в картофеле и 62,5% в овощах.

