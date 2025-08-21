Жительница Бурятии отсудила у энергетической компании 140 тысяч рублей

Жительница Заиграевского района Бурятии отсудила у энергетической компании 140 тысяч рублей. Из-за повышения напряжения в электросети у женщины вышла из строя бытовая техника: посудомоечная машина, стиральная машина, телевизор, пульт от отопительного котла.Так как досудебная претензия была оставлена без ответа, пострадавшей пришлось обратиться в суд, чтобы добиться возмещения материального ущерба.«Суд принял решение о взыскании с гарантирующего поставщика электрической энергии возмещение ущерба, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя, судебные расходы и расходы на проведение экспертизы», - рассказали в УФССП по Бурятии.В Заиграевском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство и арестовали банковские счета организации. Только после этого ресурсник полностью выплатил задолженность.