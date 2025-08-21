Коммерсант получил срок за завышение тарифа на ЖКХ

В Иркутской области оглашен приговор руководителю коммерческой организации за мошенничество при получении субсидии и хищение средств потребителей на сумму более 9 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

По версии следствия, в 2018 году руководитель фирмы, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги населению, заключил договор на приобретение каменного угля для прохождения отопительного сезона. Вместе с тем мужчина инициировал получение для нужд организации полезного ископаемого из аварийно-технического запаса Иркутской области на безвозмездной основе. На основании представленных предпринимателем документов, содержащих завышенные суммы затрат на приобретение и доставку топлива, госорганами были согласованы суммы субсидий, которые в дальнейшем предоставлялись организации, а также установлен завышенный тариф на тепловую энергию для 21 юридического лица — потребителя тепловой энергии.

В результате преступных действий в период с 2018 по 2019 год из бюджета Иркутской области обвиняемым незаконно получена субсидия в сумме более 5,2 млн рублей, а также совершено хищение денежных средств организаций-потребителей на сумму более 4,2 млн рублей. Изобличили преступника сотрудники полиции.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении, а также возместил причиненный ущерб.

На основании собранных доказательств суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно со штрафом в размере 550 тысяч рублей.

Фото: loon.site