По Улан-Удэ прогулялся британский блогер

В Улан-Удэ побывал блогер из Великобритании Willeggerton (Уилл Эггертон). Тиктокер популярен среди молодой аудитории. Парень исколесил многие города России, всегда ходит в исключительно ярком наряде: называет себя «директором салатового цвета».До этого Уилл был в Иркутске. Столица Бурятии встретила гостя жаркой погодой. «Чувствую себя как цыпленок в духовке», - прокомментировал британец.Он смотрит на мир позитивно: похвалил главную площадь города, а вид на Набережную и вовсе сравнил с обоями рабочего стола «Windows». На своем пути встречал юных поклонников – те позже делились в комментариях под видео памятными снимками.«Мне очень нравится посещать подобные города. Не надо все время проводить в столице, потому что именно в таких маленьких городах ощущается страна», - заключил блогер.