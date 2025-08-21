Общество 21.08.2025 в 12:39

По Улан-Удэ прогулялся британский блогер

В столице Бурятии побывал Willeggerton (Уилл Эггертон)
Текст: Карина Перова
Фото: соцсети
В Улан-Удэ побывал блогер из Великобритании Willeggerton (Уилл Эггертон). Тиктокер популярен среди молодой аудитории. Парень исколесил многие города России, всегда ходит в исключительно ярком наряде: называет себя «директором салатового цвета».

До этого Уилл был в Иркутске. Столица Бурятии встретила гостя жаркой погодой. «Чувствую себя как цыпленок в духовке», - прокомментировал британец.

Он смотрит на мир позитивно: похвалил главную площадь города, а вид на Набережную и вовсе сравнил с обоями рабочего стола «Windows». На своем пути встречал юных поклонников – те позже делились в комментариях под видео памятными снимками.

«Мне очень нравится посещать подобные города. Не надо все время проводить в столице, потому что именно в таких маленьких городах ощущается страна», - заключил блогер.
