Пенсионер вынес с территории кафе в Улан-Удэ садовые принадлежности

Пенсионер обчистил одно из кафе Улан-Удэ. Он вынес с территории садовые принадлежности: две тачки, лопатку для уборки снега и другое имущество. По словам сотрудника заведения, общая сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения. Благодаря этому сотрудники уголовного розыска установили его личность. Позже вора задержали специалисты патрульно-постовой службы.На чужие инструменты позарился 71-летний житель Иволгинского района. Он проходил мимо кафе, заметил имущество и решил забрать его себе. Садовые тачки успел продать.«По факту кражи завели уголовное дело. Также в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие», - отметили в МВД по Бурятии.