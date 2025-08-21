Олень в Бурятии разрешил туристам снять себя на камеру

Красавец благородный олень в Окинском районе Бурятии продемонстрировал свое величие и позволил туристам снять себя на камеру, прогуливаясь неспешным шагом всего в паре метров от них. Животное удалось поймать в кадр в ООПТ регионального значения Природном парке «Шумак».

- Обратите внимание, как близко люди, но зверь не боится, а не спеша идёт по своим делам. Напомним на особо охраняемой природной территории запрещено находиться без согласования. Нельзя мусорить, рубить деревья, собирать редкие и исчезающие виды растений, - предупредили в БУ «Бурприрода».

Фото: скриншот видео Людмилы Ивановой, БУ «Бурприрода»