Дети из Бурятии создали мультфильм об Артеке и выиграли конкурс

В Бурятии ученики Школы креативных индустрий создали мультфильм об Артеке и выиграли путевку в легендарный лагерь. По итогам конкурса, в котором приняли участие дети со всей страны, были определены 20 мультфильмов-победителей и 36 финалистов конкурса, получивших путёвки в международный детский центр «Артек». В числе победителей оказались и ребята из нашей республики.

Роман Гущин, Мария Колоколова и Елизавета Попова – авторы мультфильма «Планета Артек», в этом году окончили школу креативных индустрий «Байкал-Арт».

- В «Артеке» они не только отдохнули, но и проявили себя на форсайт-сессии, где эксперты индустрии проанализировали вместе с детьми, созданные ими мультфильмы. Профессионалы в области анимации дали советы по драматургии, музыкальному сопровождению и персонажам. Ребята продолжат обучение в Московском киноколледже, где углублённо будут изучать профессию, - рассказали в минкультуры республики.

Фото: минкультуры РБ