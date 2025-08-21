Общество 21.08.2025 в 15:33

В Бурятии будут официально отмечать День ветеранов боевых действий

Соответствующий законопроект уже внесен в Хурал
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии будут официально отмечать День ветеранов боевых действий
Фото: архив «Номер один»
Группа депутатов Хурала Бурятии внесла в парламент законопроект, предлагающий установить в республике новую памятную дату – День ветеранов боевых действий, который будет отмечаться 1 июля.

«1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая не установлена официально, но с каждым годом становится всё более известной. В 29 российских регионах он получил официальный статус – например, в Московской, Белгородской, Курской, Липецкой и Кировской областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском краях, Республике Мордовия, в Республике Крым и городе Севастополь. Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Как дань уважения – ветеранам и памяти тех, кого уже нет в живых», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что принятие данного законопроекта не потребует дополнительных средств республиканского бюджета.

Напомним, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с инициативой учредить в республике еще один праздник - «День семьи». Его планируется отмечать в 24-й день месяца дракона по лунному календарю. Соответствующий законопроект также уже поступил в Народный Хурал и включен в повестку ближайшей сессии.
Теги
спецоперация праздник

