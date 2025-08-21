Общество 21.08.2025 в 16:05

Сборщик металлолома в Улан-Удэ вынес по частям котельную СТО

Ущерб потерпевший оценил в 1,5 млн рублей
Текст: Елена Кокорина
Сборщик металлолома в Улан-Удэ вынес по частям котельную СТО

33-летний житель Улан-Удэ вывез оборудование из котельной СТО, чтобы сдать его в пункт металлоприема. Чтобы поживиться чужим добром, он нанял грузовик и вывез из автомастерской электрогенератор, водяные насосы, вытяжку и преобразователь напряжения, стоимость которых составляет почти 1,5 млн рублей.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о хищении обратился представитель СТО. Мужчина сообщил о краже оборудования, оценив ущерб в 1 миллион 525 тысяч рублей.

- Вскоре оперативники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Октябрьского района, неофициально подрабатывающий отделочником. Неоднократно он проходил мимо котельной по пути на работу и однажды у него возникла мысль о краже. Для реализации плана он попросил у знакомого грузовой автомобиль, а вечером, взломав замок, проник в помещение котельной. Там он разобрал оборудование на запчасти и вывез его к знакомому во двор частного дома, - рассказали в полиции.

Похищенное у преступника изъяли и заключили под стражу. Ранее он был судим за кражу, угон и грабеж. Возбуждено уголовное дело.

Фото: полиция РБ

кража

