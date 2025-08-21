Общество 21.08.2025 в 16:42

Более 80 школ и детсадов в Бурятии борются за мини-трактор

В регионе выбирают лучшие учебно-опытные участки
Текст: Карина Перова
Более 80 школ и детсадов в Бурятии борются за мини-трактор
Фото: минсельхозпрод Бурятии
В Бурятии проходит смотр-конкурс учебно-опытных участков школ и детсадов. Участвуют более 80 образовательных учреждений республики, они борются за ценные призы: мини-трактор, современную технику, теплицы, инвентарь и семенной материал.

Организаторы мероприятия посетили участки в Селенгинском, Иволгинском, Джидинском и Закаменском районах. По их словам, работа в агроклассах кипит. Так, в Новоселенгинской СОШ готовятся установить новую теплицу, выигранную на конкурсе «Школьный агростартап», обустраивают аптекарский огород и снимают видеоролик для конкурса АгроНТРИ.

В агроклассе Гильбиринской СОШ Иволгинского района тепличное хозяйство считается одним из лучших. На 30 сотках расположились четыре теплицы с помидорами, огурцами, перцами, баклажанами и даже арбузами.

В Белоозерской СОШ Джидинского района снимают богатый урожай баклажанов сорта «Алмаз» (до 2 кг с каждого куста). Также там рассчитывают собрать до 2 тонн с 0,4 га картошки и капусты. Особенно ценится покупателями за качество картофель сорта «Королева Анна».

В Хамнейской СОШ большие площади занимают поля капусты и картофеля. В основном работы механизированы, но дополнительно выращивают сладкий перец, баклажаны, огурцы, свеклу и морковь.

«Кроме действующих агроклассов, активно работают и педагоги-энтузиасты. К примеру, в Посельской школе Иволгинского района создан новый участок с аптекарским огородом, цветочными и овощными культурами, теплицами и ягодными посадками. В Улегчине функционирует теплица площадью 400 кв. м с огурцами и помидорами», - рассказали в минобрнауки Бурятии.
Теги
конкурс агроклассы мини-трактор

