В Монголии права инвесторов профинансируют долларами

США продолжат оказание финансовой помощи Монголии в области зашиты западных инвестиций
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Министр юстиции и внутренних дел Монголии Лхагвын Мунхбаатар принял посла США в Монголии Ричарда Буангана. В ходе встречи Мунхбаатар проинформировал американцев о политике и приоритетных направлениях. В частности, он упомянул о начале работы по реализации программы «Правовая реформа-2», проведении оценки и принятии мер по соблюдению прав человека в действующих законах и нормативных актах, а также о внесении изменений в законы и нормативные акты по защите иностранных инвестиций. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Посол США выразил удовлетворение тем, что правовая реформа становится приоритетным направлением в Монголии. 

«Чем более открытой будет экономика, тем быстрее она будет расти. США открыты для поддержки и сотрудничества в этом направлении. Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела свою международную помощь и инвестиции. Результаты пятилетнего совместного проекта сотрудничества с министерством юстиции и внутренних дел Монголии, получили высокую оценку, и было принято решение продолжить его финансирование», - сообщил посол Буанган.

Ранее сообщалось, что США сворачивают программы помощи в реализации правовых реформ в других странах. Но для Монголии было сделано исключение.
Монголия

