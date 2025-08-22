В Монголии права инвесторов профинансируют долларами

Министр юстиции и внутренних дел Монголии Лхагвын Мунхбаатар принял посла США в Монголии Ричарда Буангана. В ходе встречи Мунхбаатар проинформировал американцев о политике и приоритетных направлениях. В частности, он упомянул о начале работы по реализации программы «Правовая реформа-2», проведении оценки и принятии мер по соблюдению прав человека в действующих законах и нормативных актах, а также о внесении изменений в законы и нормативные акты по защите иностранных инвестиций. Об этом сообщает портал «Монцамэ».Посол США выразил удовлетворение тем, что правовая реформа становится приоритетным направлением в Монголии.«Чем более открытой будет экономика, тем быстрее она будет расти. США открыты для поддержки и сотрудничества в этом направлении. Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела свою международную помощь и инвестиции. Результаты пятилетнего совместного проекта сотрудничества с министерством юстиции и внутренних дел Монголии, получили высокую оценку, и было принято решение продолжить его финансирование», - сообщил посол Буанган.Ранее сообщалось, что США сворачивают программы помощи в реализации правовых реформ в других странах. Но для Монголии было сделано исключение.