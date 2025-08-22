Общество 22.08.2025 в 09:43

Фотоловушка в заказнике Бурятии запечатлела материнские будни лосихи

Через полгода ее малыш вымахает до ста килограммов
Текст: Карина Перова
Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Фотоловушка во Фролихинском заказнике в Бурятии запечатлела умилительные моменты из жизни лесных обитателей – материнские будни лосихи, полные забот.

Ей предстоит приложить немало сил, чтобы 10-16-киллограммовый новорожденный малыш через полгода вымахал до 100 кг. До осени основной рацион лосенка составляет молоко мамы.

«Для здоровья всех лосиных (и не только) семей, солонцы на заповедных территориях своевременно пополняются минеральной подкормкой», - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Теги
лосиха Фролихинский заказник

