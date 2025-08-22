Общество 22.08.2025 в 09:57

Мать и дочь фиктивно трудоустроили в Бурятии сотни иностранцев

За оплату они заключали трудовые договоры с гражданами ближнего зарубежья
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ гендиректору коммерческой организации и ее дочери предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. 54-летняя уроженка Бичурского района, являясь главой строительной организации, фиктивно заключала трудовые договоры с гражданами ближнего зарубежья без фактического выполнения ими работ.

В настоящее время следственными органами рассматриваются дела шести иностранцев, которые с сентября по июль 2025 года заключили фиктивные трудовые договоры с данной строительной фирмой, однако, по предварительным данным, в орган миграционного учета от иностранцев за указанный период поступило порядка 200 договоров, оформленных обвиняемыми.

- По данным следствия, в 2024-2025 годах обвиняемые предлагали за плату изготавливать фиктивные трудовые договоры для иностранцев, пребывающих в Бурятию. За счет оформленных документов иностранцы подтверждали свое официальное трудоустройство, направляя соответствующие уведомления в орган миграционного учета, что придавало видимость законности их пребывания на территории страны. При этом какие-либо трудовые функции в данной коммерческой организации они не выполняли, - сообщили в Следственном комитете республики.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению противоправных действий.

Фото: Следком Бурятии

мигранты

22.08.2025 в 09:57
