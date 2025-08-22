Общество 22.08.2025 в 10:30

В Улан-Удэ тётя отдала мошенникам миллионные накопления племянника

Женщину взял на испуг липовый сотрудник ФСБ
Текст: Елена Кокорина
В дежурную часть полиции Улан-Удэ поступило заявление от местной жительницы, которая стала жертвой мошенников. Прикинувшись сотрудниками ФСБ, преступники похитили у женщины 1 миллион 220 тысяч рублей, львиная доля из которых принадлежала ее племяннику, опрометчиво доверившему накопления своей тёте.

- 14 августа на мобильный телефон женщине позвонил сотрудник «ФСБ» и сообщил о произошедшем взломе основного банковского счета учреждения дополнительного образования детей, где работает заявительница. Он убедил горожанку, что мошенники могут попытаться оформить на ее имя крупные кредиты или похитить все имеющиеся деньги. Для придания истории правдоподобности он сообщил, что в деле фигурируют конкретные подозреваемые - директор, завуч и несколько ее коллег, назвал их имена, что окончательно сбило женщину с толку, - рассказали в полиции республики.

Для обеспечения «безопасности» расследования мнимый оперативник ФСБ потребовал от гражданки строжайшей конспирации: не звонить и ни под каким предлогом не обсуждать ситуацию ни с кем из коллег или знакомых, поскольку все их телефонные разговоры находятся на прослушке.

Вскоре с заявительницей вышла на связь женщина, представившаяся «модератором». Под предлогом необходимости защиты банковских операций от перехвата злоумышленниками она вынудила женщину приобрести новый мобильный телефон и установить на устройство приложение для бесконтактной оплаты. Вскоре на этот телефон начали поступать коды из четырех цифр.

- Далее преступница направила женщину к банкомату, где доверчивая женщина сняла со своего личного банковского счета миллион рублей, находящийся у нее на сохранении по просьбе племянника. После она сняла 220 тысяч рублей уже личных сбережений и перевела все деньги мошенникам, - добавили в МВД.

Полиция Бурятии предупреждает, что сотрудники силовых ведомств НЕ будут просить вас сообщать коды из смс-сообщений, устанавливать неизвестные приложения на мобильный телефон, снимать наличные или переводить деньги на «безопасные счета» для их «сохранения» или покупать новый гаждет для проведения операций. Главные инструменты мошенников — давление, секретность и спешка.

Напоминаем о работе «телефона доверия» регионального МВД 8(3012)292-292, по которому можно проконсультироваться по вопросам мошенничества.

Фото: loon.site

