В Улан-Удэ в автопробеге участвует 84-летняя пенсионерка

Сегодня в Бурятии отмечается праздник — День Государственного флага Российской Федерации. В эти самые минуты на Мемориале Победы собираются десятки автомобилей, которые пронесут флаги России через весь Улан-Удэ, а затем отправятся по центральным улицам до Батарейной горы.

Именно отсюда стартует колонна машин, украшенных триколорами. Однако сначала участники отдадут дань памяти всем воинам Бурятии, павшим в Великой Отечественной войне - они возложат цветы к Вечному огню.

84-летняя Нина Платонова пришла на автопробег со своей внучкой Таней.

- Я считаю своим долгом поприсутствовать на этом мероприятии, потому что я, как и все, поднимаю флаг моей Родины, флаг моей Отчизны, – заявила пожилая женщина.

Фото: мэрия города