Общество 22.08.2025 в 10:54
В Улан-Удэ в автопробеге участвует 84-летняя пенсионерка
Мероприятие проводится в честь флага России
Текст: Елена Кокорина
Сегодня в Бурятии отмечается праздник — День Государственного флага Российской Федерации. В эти самые минуты на Мемориале Победы собираются десятки автомобилей, которые пронесут флаги России через весь Улан-Удэ, а затем отправятся по центральным улицам до Батарейной горы.
Именно отсюда стартует колонна машин, украшенных триколорами. Однако сначала участники отдадут дань памяти всем воинам Бурятии, павшим в Великой Отечественной войне - они возложат цветы к Вечному огню.
84-летняя Нина Платонова пришла на автопробег со своей внучкой Таней.
- Я считаю своим долгом поприсутствовать на этом мероприятии, потому что я, как и все, поднимаю флаг моей Родины, флаг моей Отчизны, – заявила пожилая женщина.
Фото: мэрия города
Тегиавтопробег