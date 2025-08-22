Общество 22.08.2025 в 11:06

В Бурятии подросток угнал у девушки мотоцикл

Стоимость транспорта составила 90 тысяч рублей
Текст: Карина Перова
В Бурятии подросток угнал у девушки мотоцикл
Фото: МВД по Бурятии
У жительницы Кяхтинского района Бурятии украли мотоцикл стоимостью более 90 тысяч рублей. Владелица транспорта обратилась в полицию в июне.

Девушка рассказала, что приехала на мотоцикле на стадион, затем припарковала его возле трибуны и ушла тренироваться. Когда вернулась туда после тренировки, «железного коня» на месте не было.

Позже сотрудники уголовного розыска выяснили: его угнал 16-летний подросток. Юноша заявил следователям, что приметил припаркованный мотоцикл, когда гулял около стадиона. Он взломал замок зажигания, завел транспорт и уехал. После бросил его за городом в лесу.

По факту кражи завели уголовное дело.
угон мотоцикл кража

