Фермеры Бурятии страдают из-за прожорливого безнадзорного скота

В Кяхтинском районе Бурятии аграрии страдают из-за потрав. К примеру, в прошлом году АПО «Кяхтинское» потеряло 30% урожая из-за прожорливого безнадзорного скота.Зампред – министр сельского хозяйства региона Амгалан Дармаев поручил создать межведомственную комиссию по отлову сельхозживотных, находящихся на бесконтрольном выпасе. По его словам, в основном уничтожаются посевы в Большекударинском, Зарянском и Тамирском поселениях.«После утверждения нормативных документов, новая комиссия, займется системной работой: отловом, помещением на штрафстоянку и привлечением владельцев к ответственности», - заявили в минсельхозпроде Бурятии.Тем временем активно работает «штрафстоянка» для КРС на базе ООО «Улзыта». На момент визита министра там находилось около ста коров, отловленных на потравах.