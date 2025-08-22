Общество 22.08.2025 в 11:30

Фермеры Бурятии страдают из-за прожорливого безнадзорного скота

Они теряют урожаи из-за потрав
Текст: Карина Перова
Фото: минсельхозпрод Бурятии
В Кяхтинском районе Бурятии аграрии страдают из-за потрав. К примеру, в прошлом году АПО «Кяхтинское» потеряло 30% урожая из-за прожорливого безнадзорного скота.

Зампред – министр сельского хозяйства региона Амгалан Дармаев поручил создать межведомственную комиссию по отлову сельхозживотных, находящихся на бесконтрольном выпасе. По его словам, в основном уничтожаются посевы в Большекударинском, Зарянском и Тамирском поселениях.

«После утверждения нормативных документов, новая комиссия, займется системной работой: отловом, помещением на штрафстоянку и привлечением владельцев к ответственности», - заявили в минсельхозпроде Бурятии.

Тем временем активно работает «штрафстоянка» для КРС на базе ООО «Улзыта». На момент визита министра там находилось около ста коров, отловленных на потравах.

