«Ростелеком» в Бурятии поддержал мероприятия в честь 90-летия Бичурского района

«Потребность у людей в хорошем качественном интернете сейчас огромная, потому что в онлайне можно решить множество задач: от оплаты коммунальных услуг до покупки авиабилетов. Жителям Бичуры доступен полный набор услуг: скоростной домашний интернет, мобильная связь, интерактивное ТВ, видеосервис Wink и видеонаблюдение. При этом можно сэкономить до 40 процентов, выбрав тариф, в котором будут объединены любые две, три или четыре услуги».











Бурятский филиал «Ростелекома» поддержал мероприятия, приуроченные к юбилею Бичурского района. Оператор выступил партнером праздничного концерта и спортивных соревнований, которые прошли в Бичуре — самом крупном старообрядческом селе Забайкалья.Сотрудники «Ростелекома» организовали промо-зону, которую за время проведения праздника посетили около тысячи местных жителей. Все желающие могли получить сувенирную продукцию с символикой компании и задать интересующие вопросы. Среди самых популярных — подключение к проводному интернету в частном секторе, тарифные планы и акции.Татьяна Борисова, заместитель директора по работе с массовым сегментом Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:Марина Савельева, глава Бичурского муниципального района Республики Бурятия:«Два года назад, накануне 300-летия Бичуры, “Ростелеком” построил современную оптическую сеть и подключил к ней 12 многоквартирных и 550 частных домов села. Теперь благодаря цифровому телевидению можно смотреть республиканские новости и местный контент на телеканалах “Ариг Ус”, “Тивиком”, “Буряад ТВ”, “АТВ”, ГТРК “Бурятия”».Жители Бичуры могут оформить заявку на подключение интернета на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 100 08 00. Специалисты компании помогут подобрать необходимое оборудование, оптимальный тарифный план и согласуют удобные дату и время для инсталляции.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»Реклама. ПАО «Ростелеком» Erid: 2VfnxyLScbA