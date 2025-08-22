Общество 22.08.2025 в 11:49

В Улан-Удэ назрела гастрономическая дилемма

Власти обсудили спорный вопрос об исключении супов из школьного меню
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ назрела гастрономическая дилемма
«Номер один»

Состоялось заседание комитета по социальной политике Горсовета Улан-Удэ, посвященное подготовке школ к новому учебному году и организации горячего питания для учащихся. В обсуждении приняли участие представители администрации, надзорных органов и депутаты.

Из доклада председателя комитета по образованию Анны Батуриной стало известно, что все школы города благополучно прошли приемку и готовы к встрече воспитанников.

«За парты сядут более 67 тыс. учащихся (в том числе свыше 5 тыс. первоклассников). Приемку проводила межведомственная комиссия с участием комитета по образованию, комбината городского питания, представителей Росгвардии, а также комитета по ГО и ЧС», – сообщила она. – «Замечания есть, но они не касаются вопросов организации учебно-воспитательного процесса».

Стоит отметить, что на подготовку образовательных учреждений, включая капитальный ремонт, благоустройство территорий, закупку нового оборудования и прочее, из городского бюджета было выделено 237 млн рублей.

«На детские сады – 71 млн рублей, на школы – 130 млн рублей и 35,8 млн рублей на учреждения дополнительного образования», – довела до сведения Батурина.

Яркими примерами масштабной работы стали школа №58, где полностью оснастили кабинеты современной техникой, утеплили фасад, заменили кровлю, установили современные системы безопасности и обновили инженерные сети, а также школа №8 – в ней актуализировали учебную инфраструктуру и обустроили новый контрольно-пропускной пункт.

«Помимо всего прочего, по мере необходимости было приобретено различное оборудование как для учебных занятий, так и для пищеблоков», – добавила она.

Однако ключевой темой заседания стало обеспечение школьников горячим питанием. В новом учебном году его бесплатно получат все учащиеся начальных классов – более 27 тыс. детей, а также свыше 19 тыс. учеников 5-11 классов из льготных категорий.

«Мы планируем охватить бесплатным горячим питанием 100% учащихся начальных классов», – уверенно заявила председатель комитета по образованию.

Весьма оживленную дискуссию среди представителей администрации, надзорных органов и депутатов вызвал вопрос о меню. Анна Батурина отметила, что индекс несъедаемости блюд в школьных столовых составил 18-19%.

«В качестве эксперимента мы заменили в некоторых школах первое блюдо альтернативными вариантами, благодаря чему индекс снизился. Однако Роспотребнадзор пока не поддерживает массовое внедрение этой практики», – упомянула она во время презентации.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Валентина Бальжанова в ответ подчеркнула, что отказ от супов не соответствует санитарным правилам и требованиям к здоровому питанию.

Участники обсуждения в конечном итоге обменялись различными точками зрения. Некоторые депутаты, которые в том числе являются родителями, согласились с тем, что очень многие дети предпочитают игнорировать супы, в связи с чем инициатива по исключению данного блюда может быть целесообразной. По крайней мере, подобная практика уже применяется в других регионах.

«Несъедаемость по большей части демонстрируют ученики 1-4 классов. Не потому, что супы невкусные, а потому что дети приходят сытыми», – опираясь на опыт личных наблюдений, выделила депутат Горсовета Улан-Удэ Людмила Пахомова. – «Если дети и едят супы, то в основном только двух видов: борщ и гороховый».

Во время заседания комитета по социальной политике, посвященного подготовке школ к новому учебному году и организации горячего питания для учащихся, также прозвучала версия, что проблема может быть в качестве приготовления.

«Сейчас даже второе блюдо малоконкретное. Если рядом со школой еще и магазин находится – то все уже… Лучше сделать полноценное, хорошее второе блюдо либо внедрить вариативное меню», – предположил депутат Улан-Удэнского городского Совета Чингис Болотов.

Окончательного решения по возникшему вопросу принято не было, рецепт идеального компромисса пока не найден.

В рацион питания школьников должны входить легкоусвояемая пища и продукты, содержащие не только белки, жиры и углеводы, но и незаменимые аминокислоты, витамины, микроэлементы и некоторые жирные кислоты. Участники совещания сошлись на том, что эксперимент по изучению спроса на первое блюдо будет продолжен, а дискуссия – возобновлена позже.

«Суп, скажем так, это, в общем-то, наше национальное блюдо. Роспотребнадзор настаивает на том, чтобы мы не отказывались от него. А мы, депутаты, в том числе как родители, рассуждаем немного иначе. Далеко не все дети отдают свое предпочтение супу. Тем не менее, государственная задача стоит, и она диктует, что мы не просто должны кормить детей, мы должны еще это делать правильно», – подытожил председатель комитета по социальной политике Денис Егоров. – «Поэтому вопрос о меню пока остается в подвешенном состоянии».

Теги
горсовет улан-удэ школы

Все новости

Бурятия получит 570 млн рублей на благоустройство в семи районах
22.08.2025 в 12:11
В Улан-Удэ назрела гастрономическая дилемма
22.08.2025 в 11:49
«Ростелеком» в Бурятии поддержал мероприятия в честь 90-летия Бичурского района
22.08.2025 в 11:42
Фермеры Бурятии страдают из-за прожорливого безнадзорного скота
22.08.2025 в 11:30
Экс-чиновник из Бурятии второй раз ушёл из СИЗО на спецоперацию
22.08.2025 в 11:17
В Бурятии подросток угнал у девушки мотоцикл
22.08.2025 в 11:06
В Улан-Удэ в автопробеге участвует 84-летняя пенсионерка
22.08.2025 в 10:54
Водителя задержали при перевозке 1,6 килограммов золота
22.08.2025 в 10:44
В Улан-Удэ тётя отдала мошенникам миллионные накопления племянника
22.08.2025 в 10:30
Глава Бурятии осмотрит социальные объекты Кяхтинского района
22.08.2025 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Бурятия получит 570 млн рублей на благоустройство в семи районах
Проекты признали лучшими в ДФО
22.08.2025 в 12:11
«Ростелеком» в Бурятии поддержал мероприятия в честь 90-летия Бичурского района
22.08.2025 в 11:42
Фермеры Бурятии страдают из-за прожорливого безнадзорного скота
Они теряют урожаи из-за потрав
22.08.2025 в 11:30
В Бурятии подросток угнал у девушки мотоцикл
Стоимость транспорта составила 90 тысяч рублей
22.08.2025 в 11:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru