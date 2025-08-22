В Улан-Удэ назрела гастрономическая дилемма

Состоялось заседание комитета по социальной политике Горсовета Улан-Удэ, посвященное подготовке школ к новому учебному году и организации горячего питания для учащихся. В обсуждении приняли участие представители администрации, надзорных органов и депутаты.

Из доклада председателя комитета по образованию Анны Батуриной стало известно, что все школы города благополучно прошли приемку и готовы к встрече воспитанников.



«За парты сядут более 67 тыс. учащихся (в том числе свыше 5 тыс. первоклассников). Приемку проводила межведомственная комиссия с участием комитета по образованию, комбината городского питания, представителей Росгвардии, а также комитета по ГО и ЧС», – сообщила она. – «Замечания есть, но они не касаются вопросов организации учебно-воспитательного процесса».

Стоит отметить, что на подготовку образовательных учреждений, включая капитальный ремонт, благоустройство территорий, закупку нового оборудования и прочее, из городского бюджета было выделено 237 млн рублей.



«На детские сады – 71 млн рублей, на школы – 130 млн рублей и 35,8 млн рублей на учреждения дополнительного образования», – довела до сведения Батурина.



Яркими примерами масштабной работы стали школа №58, где полностью оснастили кабинеты современной техникой, утеплили фасад, заменили кровлю, установили современные системы безопасности и обновили инженерные сети, а также школа №8 – в ней актуализировали учебную инфраструктуру и обустроили новый контрольно-пропускной пункт.



«Помимо всего прочего, по мере необходимости было приобретено различное оборудование как для учебных занятий, так и для пищеблоков», – добавила она.

Однако ключевой темой заседания стало обеспечение школьников горячим питанием. В новом учебном году его бесплатно получат все учащиеся начальных классов – более 27 тыс. детей, а также свыше 19 тыс. учеников 5-11 классов из льготных категорий.



«Мы планируем охватить бесплатным горячим питанием 100% учащихся начальных классов», – уверенно заявила председатель комитета по образованию.

Весьма оживленную дискуссию среди представителей администрации, надзорных органов и депутатов вызвал вопрос о меню. Анна Батурина отметила, что индекс несъедаемости блюд в школьных столовых составил 18-19%.

«В качестве эксперимента мы заменили в некоторых школах первое блюдо альтернативными вариантами, благодаря чему индекс снизился. Однако Роспотребнадзор пока не поддерживает массовое внедрение этой практики», – упомянула она во время презентации.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Валентина Бальжанова в ответ подчеркнула, что отказ от супов не соответствует санитарным правилам и требованиям к здоровому питанию.

Участники обсуждения в конечном итоге обменялись различными точками зрения. Некоторые депутаты, которые в том числе являются родителями, согласились с тем, что очень многие дети предпочитают игнорировать супы, в связи с чем инициатива по исключению данного блюда может быть целесообразной. По крайней мере, подобная практика уже применяется в других регионах.

«Несъедаемость по большей части демонстрируют ученики 1-4 классов. Не потому, что супы невкусные, а потому что дети приходят сытыми», – опираясь на опыт личных наблюдений, выделила депутат Горсовета Улан-Удэ Людмила Пахомова. – «Если дети и едят супы, то в основном только двух видов: борщ и гороховый».

Во время заседания комитета по социальной политике, посвященного подготовке школ к новому учебному году и организации горячего питания для учащихся, также прозвучала версия, что проблема может быть в качестве приготовления.

«Сейчас даже второе блюдо малоконкретное. Если рядом со школой еще и магазин находится – то все уже… Лучше сделать полноценное, хорошее второе блюдо либо внедрить вариативное меню», – предположил депутат Улан-Удэнского городского Совета Чингис Болотов.

Окончательного решения по возникшему вопросу принято не было, рецепт идеального компромисса пока не найден.

В рацион питания школьников должны входить легкоусвояемая пища и продукты, содержащие не только белки, жиры и углеводы, но и незаменимые аминокислоты, витамины, микроэлементы и некоторые жирные кислоты. Участники совещания сошлись на том, что эксперимент по изучению спроса на первое блюдо будет продолжен, а дискуссия – возобновлена позже.

«Суп, скажем так, это, в общем-то, наше национальное блюдо. Роспотребнадзор настаивает на том, чтобы мы не отказывались от него. А мы, депутаты, в том числе как родители, рассуждаем немного иначе. Далеко не все дети отдают свое предпочтение супу. Тем не менее, государственная задача стоит, и она диктует, что мы не просто должны кормить детей, мы должны еще это делать правильно», – подытожил председатель комитета по социальной политике Денис Егоров. – «Поэтому вопрос о меню пока остается в подвешенном состоянии».