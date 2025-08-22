Бурятия получит 570 млн рублей на благоустройство в семи районах

Бурятия получит 570 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство территорий в семи районах. Они победили в IV конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО. Итоги подвели вчера на пленарном заседании всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.«Мы в лидерах по количеству побед среди регионов! Эксперты отмечают не только рост количества заявок, но и их качество, что и гарантирует такой результат», - подчеркнул глава республики Алексей Цыденов.Так, Кяхта выиграла 150 млн рублей на реализацию проекта «Столица Великого чайного пути» – благоустройство главной туристической улицы. Напомним, в 2027 году город отметит 300-летний юбилей.Три муниципалитета получат по 100 млн рублей. В Закаменске деньги потратят на благоустройство общегородского пространства «Красный двор», в селе Курумкан – на обустройство общественной территории («Песня горной долины»), в селе Кырен – на облагораживание центра вдоль улицы Ленина («Долина странствий»).Двум районам достанется по 50 млн рублей. В Иволгинске средства используют для парка «Замай эхин», благоустройства общественной территории вдоль улицы Ленина (1-ый этап). В Мухоршибири благоустроят центральный перекресток села (проект «Сохраняя прошлое – строим будущее»).Гусиноозерск получит 20 млн рублей, которые пойдут на благоустройство городского пляжа по улице Островского («Берег Гусиный»).В прошлом году участвовали шесть заявок от региона, из которых 3 победителя – Онохой, Каменск, Хоринск – уже приступили к реализации в 2025 году. Всего с 2019 по 2025 годы в Бурятии в рамках конкурса реализовали 14 проектов, добавили в минстрое республики.