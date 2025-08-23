ВСГУТУ отказался от здания в пользу ремонта?

Здание в центре Улан-Удэ, в котором много лет располагался один из корпусов ВСГУТУ, вновь привлекло к себе внимание. Этот объект находится по ул. Свердлова, 8. Когда-то там была синагога. Здание давно надо ремонтировать, но университет этого не делал. Недавно вуз вообще покинул это место, предпочтя «сбросить» с себя здание, уйти из него, нежели организовывать работу по ремонту.Здание по ул. Свердлова не просто объект недвижимости, оно является культурным наследием и находится под охраной государства. К его ремонту предъявляются более строгие требования, чем к обновлению обычного здания.Однако за годы своего пребывания в объекте культурного наследия ремонт вуз там так и не провел. А сейчас ВСГУТУ и вовсе убрал вывеску о том, что там расположен его корпус № 4, снят и флаг России над входом.Недавно этот факт решил объяснить ректор ВСГУТУ Игорь Сизов. С одной стороны, понятно, что случилось редкое событие - от корпусов вуз отказывается не каждый год. Но, с другой стороны, ректор дал такие пояснения, что не все поняли, что к чему.Заявления даже попали в СМИ Бурятии, которые, видимо, подписаны на ректорский телеграм-канал.- Корпус номер 4 (бывшая синагога на ул. Свердлова). Реставрация этого корпуса подразумевает снос надстроенного в советское время третьего этажа, ликвидацию противопожарных лестниц, внутренние работы и т.д., - написал Сизов в своем телеграм-канале. - Это неизбежно приведет к тому, что здание невозможно будет использовать как учебное. Тупик.По словам ректора, в процессе обсуждения с Минобрнауки России было принято такое решение: министерство выделяет университету финансирование на капитальный ремонт корпуса № 25 на ул. Жердева.- Университет при этом отказывается от корпуса № 4, - подтвердил Сизов… - осветили телеграм-выступление ректора СМИ Бурятии.Удивление и недопонимание вызывает то, как ректор ВСГУТУ пытается обосновать для публики невозможность продолжать обладать корпусом, вести в нем учебный процесс. Мол, при реставрации будет ликвидирован третий этаж, противопожарные лестницы и т. д. Дескать, реставрация «подразумевает» такие изменения.Между тем речь идет всего лишь о предположениях, о мнении, а не о факте, который установлен и существует.По итогу своих предположений Игорь Сизов делает заключение, что корпус станет невозможно использовать под образовательный процесс. Стало быть, логика подсказывает - вузу в такой ситуации надо отказываться от корпуса.После того как слова ректора получили огласку, выйдя за рамки его телеграм-канала, «Номер один» попросил прояснить ситуацию органы власти. Мы обратились в комитет государственной охраны объектов культурного наследия.Мы поинтересовались, действительно ли во время ремонта в бывшем корпусе № 4 потребуется снос третьего этажа, надстроенного в советские годы и т. д., утверждены ли сегодня документы, которые официально разрешают сносить третий этаж?- Для определения перечня ремонтных работ на памятнике необходима разработка научно-проектной документации. Сообщаем вам, что до разработки НПД определить точный перечень ремонтных и реставрационных работ и их объем не представляется возможным. Таким образом, необходимость сноса третьего этажа здания в настоящее время не определена, - указал на факты заместитель председателя комитета Павел Вершинин.На просьбу нашего издания пояснить, на основании чего ректор Игорь Сизов написал, что реставрация объекта подразумевает снос третьего этажа (и прочие заметные изменения вида здания) с неизбежными последствиями, в комитете от этого воздержались.- Разъяснение позиции третьих лиц в полномочия комитета не входит, - констатировали чиновники.Насколько мы поняли, ректор ВСГУТУ транслировал мысль о «подразумеваемом» сносе этажа (и других элементов здания) и неизбежной невозможности использовать корпус в учебных целях в Москву, в Минобрнауки России.В итоге ситуацию с корпусом № 4 начали рассматривать в Москве именно под таким углом и в ходе обсуждения пришли к тому же выводу, который описал Игорь Сизов. Москва дает деньги на ремонт корпуса, находящегося неподалеку от магазина «Выстрел» на ул. Жердева. А ВСГУТУ при этом отказывается от корпуса № 4 (экс-синагоги, которую ремонтировать очень хлопотно).Вопрос: если бы ВСГУТУ не отказался от корпуса № 4, то Москва все равно бы выделила финансирование на ремонт корпуса у «Выстрела»? Или нет?Федеральное ведомство, судя по всему, как бы поверило в «подразумеваемый» снос этажа (плюс чего-то еще) и в то, что здание больше нельзя использовать как учебное.Если так, то каковы были доводы, которые убедили министерство в Москве поверить в это? Уверения ректора Сизова?Ведь, как пояснили в комитете госохраны, документация, которая закрепляла бы обязательный снос, например третьего этажа, не разработана и не утверждена. Неужели федеральные чиновники не в курсе этого?Судя по всему, чиновники в Минобрнауки России все знали, но есть задумка пустить здание в центре Улан-Удэ в свободный оборот (с перспективой, что эта недвижимость обретет абсолютно нового владельца). Поэтому ректор и министерство вполне могли договориться (вуз отказывается от одного корпуса и в благодарность получает деньги на ремонт другого).Например, экс-синагога вызывает интерес одной улан-удэнской религиозной организации. При подходящем стечении обстоятельств она могла бы попробовать взять ее под свой контроль. А обстоятельства бывают довольно гибкой, управляемой вещью.На имя федерального министра Валерия Фалькова мы направили два запроса. Существовала ли договоренность? Если да, то была ли схема официально закреплена в каком-то подписанном соглашении, протоколе совещания, поручении? Из полученных ответов мы так и не поняли, была ли договоренность. Поэтому утверждать, что она существует, не будем. Как и то, что экс-синагогу умышленно пустили в свободное плавание. Но подозрение осталось.Здание включено в госреестр объектов культурного наследия как «Еврейский молитвенный дом (синагога)» в 1996 году.Третий этаж, о котором идет речь, сам является частью истории. Отражает отношение СССР к религиозным объектам. Об этом надо помнить. Исторически синагога была двухэтажной. Ее построили в 1882 году. Здание, конечно, не шедевр архитектурной мысли, но в условиях Бурятии считается одним из редких образцов культового зодчества старого Верхнеудинска.Синагога имела купол, а фасады были фланкированы рустованными лопатками. Второй этаж сделали с фризом с небольшим профилированным пояском. Оконные проемы - арочные, с каменными наличниками. Были даже декоративные элементы, имитирующие замковый камень.Синагогу ликвидировали как место культа в 1929 году. Позже в здании работала еврейская национальная школа, а в 1934 году там разместился Дом обороны с аэроклубом. В 1973 году открылся учебный корпус «техноложки».Ветры истории изменили памятник. Купол снесли. В 1982 году сделали третий этаж, пристрои. Внутри тоже прошла перепланировка.- Распоряжением администрации главы Республики Бурятия и правительства республики от 5 декабря 2018 года на ВСГУТУ возложено охранное обязательство на выполнение работ по сохранению памятника культурного наследия, в том числе разработка научно-проектной документации - до 1 июля 2025 года, проведение ремонтно-реставрационных работ, согласно научно-проектной документации - до 1 декабря 2026 года, - сообщили «Номер один» в комитете госохраны объектов культурного наследия.Эти работы вуз не выполнил.- Здание находится в ограниченно работоспособном, частично в неудовлетворительном состоянии. Для более точной и эффективной оценки технического состояния памятника необходимо полное инженерное обследование. При этом необходимо обратить внимание, что реконструкция здания в советский период времени, а именно надстройка третьего этажа, не отличается качеством построенных конструкций и частично не соответствует строительным и функциональным требованиям ГОСТ, - также пояснило ведомство.Конечно, снос этажа советских времен возможен.Чиновники подчеркивают, что в стране практика сохранения объектов культурного наследия складывается таким образом, что допускается воссоздание облика здания, соответствующего определенному историческому периоду времени, который считается наиболее ценным в понимании общества.Очевидно, судьба третьего этажа экс-синагоги будет зависеть от ответа на вопрос – что бурятское общество посчитает наиболее ценным периодом. Царскую Россию или времена Страны Советов?