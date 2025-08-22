Общество 22.08.2025 в 13:43

Сестры из Джидинского района Бурятии написали «Колыбельную войне»

Композиция стала искренним посланием, рожденным из личного опыта и переживаний
Текст: Карина Перова
Сестры из Джидинского района Бурятии написали «Колыбельную войне»
Фото: loon.site
Сестры из Джидинского района Бурятии написали и исполнили трогательную песню «Колыбельная войне». Эта композиция стала искренним посланием, рожденным из личного опыта и переживаний, сообщили в районной администрации.

Автор песни и одна из сестер Евгения Потыльцина знает, что такое ждать и молиться за близкого человека. Ее супруг призван по мобилизации и сейчас находится на передовой, защищая нашу Родину в составе 37 бригады ОМСБР стрелковой роты снайперов.

«Низкий поклон всем участникам СВО, спасибо за каждую минуту нашей жизни. И пусть каждое сердце найдет свой путь и вернется домой», - написали исполнительницы.

