Сестры из Джидинского района Бурятии написали «Колыбельную войне»

Сестры из Джидинского района Бурятии написали и исполнили трогательную песню «Колыбельная войне». Эта композиция стала искренним посланием, рожденным из личного опыта и переживаний, сообщили в районной администрации.Автор песни и одна из сестер Евгения Потыльцина знает, что такое ждать и молиться за близкого человека. Ее супруг призван по мобилизации и сейчас находится на передовой, защищая нашу Родину в составе 37 бригады ОМСБР стрелковой роты снайперов.«Низкий поклон всем участникам СВО, спасибо за каждую минуту нашей жизни. И пусть каждое сердце найдет свой путь и вернется домой», - написали исполнительницы.