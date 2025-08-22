Общество 22.08.2025 в 14:11

Житель Бурятии стащил у собутыльника набор инструментов

Перед этим мужчины поссорились
Текст: Карина Перова
Фото: МВД по Бурятии
Житель Тарбагатайского района Бурятии обчистил собутыльника. Он вынес из дома 39-летнего сельчанина рабочие инструменты на 45 тысяч рублей.

Во время распития алкоголя между мужчинами произошел словесный конфликт, после чего гость ушел. Проснувшись днем, хозяин дома обнаружил, что у него пропала «болгарка», дрель и др.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника – неоднократно судимого мужчину.

«Задержанный пояснил, что, вернувшись утром в гости к заявителю, у него возник преступный умысел похитить имущество, принадлежащее потерпевшему. В настоящее время имущество изъято и возвращено владельцу. Частью похищенного он расплатился за проезд на такси до Улан-Удэ», - рассказали в МВД по Бурятии.

По факту кражи завели уголовное дело.
