Невозможное возможно

Когда кажется, что шансов не остается, наши местные медики доказывают обратное. Они ежедневно бросают вызов сложнейшим патологиям, превращая безнадежные случаи в истории спасения. Их профессионализм, современные технологии и невероятная настойчивость побеждают там, где, казалось бы, природа поставила точку. Подтверждающих это примеров много, каждый случай по-своему уникален и доказывает одно – в медицине возможно все.Врачи Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера (БРКОД) недавно поделились с общественностью примерами снимков, демонстрирующих ужасающие последствия запущенного рака кожи. Страшная опухоль почти насквозь «проела» левую руку запустившего себя пациента.В приемное отделение больного с олигофренией привел брат. Мужчина отметил, что опухоль на руке родственника развивается как минимум год.– Каждый случай запущенного рака подробно разбирается и принимаются меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Если ничего не болит – пройдите диспансеризацию. Если что-то беспокоит – обратитесь к врачу, – прокомментировали этот случай в медучреждении.Дальнейшая судьба пациента, увы, пока неизвестна. Но мы уверены, что под пристальным наблюдением врачей его состояние точно не станет хуже.В Бурятии медики регулярно сталкиваются с опасными случаями онкологических заболеваний, требующих высокотехнологичного вмешательства. Помимо «проеденной» руки они видели многое… Специалисты республики неоднократно проводили сложные операции, связанные с онкологией. Например, этой весной врачам пришлось сразиться с опухолью-гигантом.Однажды с виду вполне здоровая жительница Бурятии обратила внимание на плотное образование в левом боку, которое при движениях перекатывалось и причиняло дискомфорт. Испугавшись, она сразу обратилась за помощью к медикам из других регионов – сначала в московскую клинику, а затем в томскую. Врачи подтвердили наличие опухоли, но отказались проводить операцию.Вернувшись домой, в Бурятию, будущая пациентка пришла в онкодиспансер. Специалисты провели полное обследование и решились на сложное хирургическое вмешательство – удаление восьмикилограммовой опухоли из забрюшинного пространства. Операция прошла успешно.Этой же весной во врачебной практике произошел еще один похожий случай, но уже в области гинекологии.Во время приема доктор нащупал у пациентки маленький шарик и настоятельно порекомендовал пройти очередное обследование. Женщина обратилась за вторым мнением в частную клинику, где ее заверили, что все хорошо и никакого шарика нет.Спустя полтора года пациентку стали беспокоить боли в груди. С этой проблемой она вновь обратилась к врачу. Тот, увидев живот как при доношенной беременности, срочно направил ее в онкодиспансер.Специалисты БРКОД аккуратно удалили женщине десятикилограммовую опухоль яичника (в норме он весит 6-8 грамм. – Прим. ред.), сохранив при этом второй яичник и матку.Новообразования опасны тем, что могут нарушать работу тех или иных органов человека, разрушать здоровые ткани и прочее. Причем их вред еще зависит не только от типа, но и локализации.В Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко этой весной прооперировали уникального пациента. Врачи обнаружили у мужчины опухоль объемом с мяч для пинг-понга. Она росла в затылочной области, а именно в мозжечке.Больного, уже частично терявшего зрение и координацию, спасли нейрохирурги Василий Хунданов и Доржи Цыденжапов.– У меня никогда не было проблем со здоровьем. Я жил своей жизнью. В тот момент, наверное, больше всего пугала неизвестность. Что со мной, выживу ли? А когда я поступил сюда, поставили диагноз, и стало легче… – разоткровенничался мужчина после выписки.Все эти случаи стали суровым напоминанием о том, что рак не щадит никого, но шанс на спасение есть всегда. Однако спасение – это не чудо, а результат грамотных действий.Также недавно жителей республики потрясла новость о том, что двухлетняя девочка проглотила магнитные шарики. Почти 30 штук. Инородные объекты привели к кишечной непроходимости и внутренней грыже.Хирурги Иркутской областной детской больницы провели экстренную операцию и вытащили все элементы, устранив повреждения. Сейчас малышка в порядке.– Этот случай – рекордный в нашей практике по количеству извлеченных магнитов. Ведь даже два таких шарика могут покалечить. Родители, будьте бдительны, – призывают врачи.В Бурятии, как и в других регионах, случаи проглатывания чего-либо тоже фиксируются с определенной периодичностью. Два самых резонансных инцидента произошли с ребенком и взрослым, которые нечаянно съели ненужное.Медики ДРКБ в этом году спасли 14-летнего мальчика, в кишечнике которого тоже оказались разноцветные шарики.– Нам пришлось провести длительную, двухчасовую колоноскопию. Часть магнитов находилась в слепой кишке, часть – в тонком кишечнике. Мы столкнулись с серьезными техническими трудностями, но в итоге все же извлекли часть сцепленных между собой магнитов, – рассказал тогда врач-хирург Дмитрий Васильев.Оставшиеся инородные тела вышли естественным путем.Если дети чаще всего глотают инородные предметы из-за своей любознательности, то вот взрослые делают это по совершенно разным причинам… Исход зачастую один – операция. Чего только стоит пример, когда бурятские хирурги удалили из желудка пенсионерки целую кучу гвоздей, болтов и шурупов. При этом женщина попала в больницу совсем по другому поводу – ее привезли с инсультом.– Врач была шокирована, когда при эндоскопическом осмотре из-за повышения температуры увидела, что в желудке пациентки находится огромное количество инородных тел, – констатировали тогда в пресс-службе РКБ им. Н. А. Семашко. – С помощью эндоскопа она вытащила четыре гвоздя. Больше медик рисковать не стала, вызвала коллег-хирургов.Удивительно, но 74-летняя женщина не жаловалась на боли. В конечном итоге ее отправили на рентген, а после провели операцию.– Мы удалили длинные гвозди, крупные шурупы, болты, гайки, дверные шпингалеты, отрезки арматуры длиной до 15 см и даже серебряную цепочку 925-й пробы. Всего 152 железных предмета, – рассказали тогда Булат Шоболов, врач отделения гнойной хирургии, и Чингис Батуев, хирург торакального отделения.Каждый шокирующий случай обнажает тревожную реальность - человеческий организм беззащитен перед инородными предметами, а цена беспечности или невнимательности может быть высока. Современная хирургия, конечно, достигла невероятных высот, позволяя спасать пациентов даже в самых критических ситуациях, однако примеры с магнитными шариками и гвоздями должны стать не просто поводом для удивления, а отправной точкой для реальных изменений в подходе к безопасности ваших близких.В августе отличились хирурги-урологи Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Они провели уникальную операцию – спасли женщину с аномальным расположением почки.Орган находился выше обычного и был развернут, что лишь усложняло доступ к нему. Врачи прибегли к комбинированной эндоскопической интраренальной хирургии - методике, при которой камни удаляются через два доступа одновременно. Через поясничный разрез специалисты ввели нефроскоп, а со стороны мочеиспускательного канала – дополнительный инструмент, который также дошел до почки.– Сложность операции заключалась в расположении камней. Они находились в разных сегментах почки. Несмотря на это, все четыре камня удалось успешно удалить лазером за одну операцию, – поделился заведующий урологическим отделением Иван Проненко.Не менее значимым случаем в этом году стал опыт специалистов БСМП. Хирурги изъяли из желчного пузыря пациента целую россыпь далеко не драгоценных камней. Каждый из них был размером с конский каштан.– Лапароскопическая холецистэктомия, или, проще говоря, операция по удалению желчного пузыря становится необходимостью при развитии желчнокаменной болезни и сопутствующих патологий, – резюмировали медики.Современным, но далеко не последним достижением медицины стало возвращение дара речи.Логопеды психотерапевтического отделения ДРКБ Лариса Цыбыктарова и Аюна Шахмалова не так давно получили квалификацию афазиологов – специалистов по восстановлению речи у пациентов, утративших ее вследствие травм или болезней. Девушки уже успели применить новые знания. В отделение травматологии и ортопедии поступил ребенок, пострадавший после неудачного прыжка в воду.– Специалисты провели первичный тест на дисфагию и назначили голосовой клапан. Благодаря оперативной доставке и установке клапана мальчик, которому была проведена трахеостома, вновь обрел возможность говорить, – рассказали в больнице.Подводя итоги, можно сказать, что медицина Бурятии – это не просто система здравоохранения, а настоящий фронт, где каждый день ведутся сражения за человеческие жизни. Современные технологии и профессионализм врачей действительно творят чудеса, но лучшая победа – та, которая не требует боя. Поэтому главный вывод таков – не игнорируйте тревожные сигналы организма, регулярно проходите диспансеризацию и берегите себя.