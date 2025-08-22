Общество 22.08.2025 в 15:10

В Улан-Удэ встретят ковчег с мощами святителя Тихона

Он будет находиться 4 и 5 сентября
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ встретят ковчег с мощами святителя Тихона
Фото: архив «Номер один»
В Бурятию прибудет ковчег с мощами святителя Тихона. Он будет находиться в Одигитриевском кафедральном соборе Улан-Удэ 4 и 5 сентября.

Перед этим 3 сентября в 18:30 в Бурятском театре оперы и балета состоится концерт, посвящённый исповедническому подвигу Патриарха Всероссийского (6+), прозвучат уникальные воспоминания о годах его заточения в Донском монастыре Москвы.

А в соборе 4 и 5 сентября пройдут молебны и всенощные бдения с акафистом святителю Тихону. Богослужения возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.

«Принесение мощей Святейшего Патриарха Тихона дает возможность многим жителям России обратить к нему свои молитвы, припадая к ковчегу с его святыми мощами с искренними сердечными прошениями о наступлении мира в нашем Отечестве, об укреплении веры в наших сердцах, о благоденствии в наших домах и семьях», - рассказали в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Возрастное ограничение 6+
Теги
ковчег мощи святитель Тихон

Все новости

В Бурятии норка прикончила домашних уток
22.08.2025 в 15:27
В Улан-Удэ встретят ковчег с мощами святителя Тихона
22.08.2025 в 15:10
Экс-зампред правительства Бурятии будет сидеть в камере еще месяц
22.08.2025 в 15:10
«Это ужасно, рядом были дети»
22.08.2025 в 14:44
Житель Бурятии стащил у собутыльника набор инструментов
22.08.2025 в 14:11
Главного иркутского боксера поймали в Армении
22.08.2025 в 13:57
Сестры из Джидинского района Бурятии написали «Колыбельную войне»
22.08.2025 в 13:43
В Бурятии насмерть сбили 55-летнего мужчину
22.08.2025 в 12:55
Иномарку разнесло после столкновения с грузовиком в Бурятии
22.08.2025 в 12:44
В Бурятии опрокинулась фура с продуктами и запчастями
22.08.2025 в 12:31
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Житель Бурятии стащил у собутыльника набор инструментов
Перед этим мужчины поссорились
22.08.2025 в 14:11
Сестры из Джидинского района Бурятии написали «Колыбельную войне»
Композиция стала искренним посланием, рожденным из личного опыта и переживаний
22.08.2025 в 13:43
Бурятия получит 570 млн рублей на благоустройство в семи районах
Проекты признали лучшими в ДФО
22.08.2025 в 12:11
В Улан-Удэ назрела гастрономическая дилемма
Власти обсудили спорный вопрос об исключении супов из школьного меню
22.08.2025 в 11:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru