В Улан-Удэ встретят ковчег с мощами святителя Тихона

В Бурятию прибудет ковчег с мощами святителя Тихона. Он будет находиться в Одигитриевском кафедральном соборе Улан-Удэ 4 и 5 сентября.Перед этим 3 сентября в 18:30 в Бурятском театре оперы и балета состоится концерт, посвящённый исповедническому подвигу Патриарха Всероссийского (6+), прозвучат уникальные воспоминания о годах его заточения в Донском монастыре Москвы.А в соборе 4 и 5 сентября пройдут молебны и всенощные бдения с акафистом святителю Тихону. Богослужения возглавит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.«Принесение мощей Святейшего Патриарха Тихона дает возможность многим жителям России обратить к нему свои молитвы, припадая к ковчегу с его святыми мощами с искренними сердечными прошениями о наступлении мира в нашем Отечестве, об укреплении веры в наших сердцах, о благоденствии в наших домах и семьях», - рассказали в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.Возрастное ограничение 6+