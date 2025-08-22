Общество 22.08.2025 в 15:37
Мэр Улан-Удэ проверил ход работ в сквере на улице Фрунзе
После благоустройства жители смогут там отдыхать и заниматься спортом
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идут работы в сквере на улице Фрунзе.
«Площадка для отдыха жителей здесь напрашивалась — рядом Мемориал Победы, детский сад, жилые дома, почта, кафе и магазины. Поэтому мы решили облагородить пространство, чтобы жители могли тут отдыхать и заниматься спортом. Поскольку сквер находится недалеко от Мемориала Победы, мы установим стенды, на которых будет информация о городе, о ветеранах, о героях труда, о наших предприятиях, которые работали в годы Великой Отечественной войны и многое другое», - рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.
Сейчас на объекте строители укладывают плитку, доделывают резиновое покрытие на площадках. Уже установлена воркаут-зона, качели, детская площадка, скамейки, урны, освещение, видеонаблюдение. Также подрядчик приступил к озеленению и провел поливочный водопровод.
«Ремонт уже вышел на завершающую стадию. По моему поручению Комитет городского хозяйства контролирует ход работ, еженедельно выезжая на объект», - отметил Игорь Шутенков.
