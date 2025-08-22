В Улан-Удэ предупредили о запрете продаж алкоголя

В Улан-Удэ в День знаний будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ.

- Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляют на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей, - уточнили в мэрии города.

Фото: loon.site