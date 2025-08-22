Общество 22.08.2025 в 15:56

В Муйском районе Бурятии появится пункт весогабаритного контроля

Он будет передвижным
Текст: Карина Перова
В Муйском районе Бурятии появится пункт весогабаритного контроля
Фото: ГБУ «Дороги Бурятии»
В Муйском районе Бурятии установят передвижной пункт весогабаритного контроля. Сейчас дорожники строят площадку на 406-м километре автодороги «Северобайкальск – Таксимо». Ее возведение планируется завершить в октябре 2025 года.

Сейчас рабочие расчистили полосу отвода от кустов, деревьев и мусора. Также он выполнили земляные работы по выемке и насыпи в объеме около 980 кубометров. Всего задействовано 7 единиц техники и 10 специалистов ГБУ «Дороги Бурятии».

«На следующем этапе дорожники приступят к устройству основания из щебеночно-песчаной смеси и устройству дорожных плит, а также будут установлены соответствующие дорожные знаки», - отметили в учреждении.
Теги
пункт весогабаритного контроля Муйский район

