В Муйском районе Бурятии появится пункт весогабаритного контроля

В Муйском районе Бурятии установят передвижной пункт весогабаритного контроля. Сейчас дорожники строят площадку на 406-м километре автодороги «Северобайкальск – Таксимо». Ее возведение планируется завершить в октябре 2025 года.Сейчас рабочие расчистили полосу отвода от кустов, деревьев и мусора. Также он выполнили земляные работы по выемке и насыпи в объеме около 980 кубометров. Всего задействовано 7 единиц техники и 10 специалистов ГБУ «Дороги Бурятии».«На следующем этапе дорожники приступят к устройству основания из щебеночно-песчаной смеси и устройству дорожных плит, а также будут установлены соответствующие дорожные знаки», - отметили в учреждении.