Пьяный муж в Бурятии оставил жену без машины

У жителя Хоринского района Бурятии, лишенного водительских прав, накануне был конфискован автомобиль, принадлежащий его супруге. Пока женщины не было дома, нетрезвый муж уселся за руль и отправился на нем в путь. Правда уехать ему удалось лишь до ближайшего поста гаишников.

- В судебном заседании установлено, что ранее лишенный водительских прав 56-летний местный житель, воспользовавшись отсутствием супруги, употребил спиртное и сел за руль автомобиля, после чего был задержан сотрудниками полиции. Хоринский районный суд оштрафовал виновного на 220 тыс. рублей и на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - рассказали в прокуратуре республики.

Автомобиль марки «Мазда Демио», принадлежащий супруге осужденного, на котором совершено преступление, суд конфисковал, обратив его в доход государства.

Фото: loon.site