ТОСы Улан-Удэ собрались обменяться опытом

– Мы гордимся нашим триколором. Для нас он – символ нашей Родины. Ну и, конечно, также мы гордимся вами, людьми, которым не безразлична судьба страны нашей, судьба нашего города. Вы – пример для всех нас. Вы никогда не проходите мимо чужой беды, никогда не опускаете руки. Вы всегда доводите до результата начатое дело. Вы помогаете выявлять проблемные вопросы. И не только выявлять – вы предлагаете эффективное решение этих проблем. За это вам огромное спасибо, – заявил он.











Сейчас в городе действует 104 территориальных общественных самоуправления, объединяющих более 90 тысяч горожан. Они оказывают поддержку участникам специальной военной операции, организуют праздники, благоустраивают дворы.





Фото: мэрия Улан-Удэ

Сегодня в детском лагере «Берёзка» в Улан-Удэ проходит фестиваль городских ТОСов «Три цвета родины». Активисты делятся своими успешными проектами и достижениями с коллегами и гостями мероприятия.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил тосовцев с Днем государственного флага России и поблагодарил за созидание и конструктивность.В рамках фестиваля мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл торжественную церемонию награждения, вручив благодарственные письма самым активным участникам территориальных общественных самоуправлений. Более 100 человек получили заслуженные награды за свою общественную деятельность.