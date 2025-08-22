Общество 22.08.2025 в 16:57

ТОСы Улан-Удэ собрались обменяться опытом

Самым активным участникам движения мэр вручил благодарности
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в детском лагере «Берёзка» в Улан-Удэ проходит фестиваль городских ТОСов «Три цвета родины». Активисты делятся своими успешными проектами и достижениями с коллегами и гостями мероприятия.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил тосовцев с Днем государственного флага России и поблагодарил за созидание и конструктивность. 

– Мы гордимся нашим триколором. Для нас он – символ нашей Родины. Ну и, конечно, также мы гордимся вами, людьми, которым не безразлична судьба страны нашей, судьба нашего города. Вы – пример для всех нас. Вы никогда не проходите мимо чужой беды, никогда не опускаете руки. Вы всегда доводите до результата начатое дело. Вы помогаете выявлять проблемные вопросы. И не только выявлять – вы предлагаете эффективное решение этих проблем. За это вам огромное спасибо, – заявил он.


В рамках фестиваля мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл торжественную церемонию награждения, вручив благодарственные письма самым активным участникам территориальных общественных самоуправлений. Более 100 человек получили заслуженные награды за свою общественную деятельность.

Сейчас в городе действует 104 территориальных общественных самоуправления, объединяющих более 90 тысяч горожан. Они оказывают поддержку участникам специальной военной операции, организуют праздники, благоустраивают дворы. 

Фото: мэрия Улан-Удэ
