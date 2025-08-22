В Бурятии в сотни раз увеличится оздоровительная сила аршанов

11 сентября взойдет священная звезда Риха. Самые полезные водные процедуры можно будет принимать (не купаться, а просто погружаться) до 17 сентября, рассказали жителям Бурятии в Иволгинском дацане.Также благоприятно пить воду из источников (аршанов) и умываться ею. Сила, которая содержится в оздоровительной воде источников, в Риху увеличивается в несколько сотен раз.По словам лам-астрологов, в этот период планеты выстраиваются определенным образом, а Луна находится в точке наиболее мощного воздействия на водоемы Земли. Из-за этой усиленной функции Луны из воды на Земле вытягивается все самое плохое и негативное. Именно в этот момент с юга и восходит звезда Риха, считается, что она состоит из мифических драгоценностей «кетака».«Свет звезды Рихи, падая на воду, придает ей восемь качеств: прохладная, вкусная, легкая, мягкая, чистая, без примесей, при питье не вредящая желудку, не вредит горлу, также вода обретает освященность, то есть очищается от нечистот и ядов», - отметили в пресс-службе дацана.При этом жителей просят помнить: погружение на длительное время даже в эти полезные для купания дни в по-осеннему холодную воду может дать обратный результат.