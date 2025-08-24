На 59-летнего жителя Улан-Удэ повесили студенческий кредит

Тысячи россиян, в том числе из Бурятии, поверили в мечту о высокооплачиваемой карьере в IT-отрасли, взяв кредиты на обучение в онлайн-школе Urban University (ООО «Эдэкс»). Студентам обещали стажировки, гарантированное трудоустройство, высокие зарплаты от 200 тыс. рублей и оплату за учебу потом. В реальности они столкнулись с исчезнувшими кураторами и невозможностью вернуть деньги. Более того, теперь на них наседают банки, которые оформили на них кредиты без их согласия. О том, что происходит в российском интернет-образовании, читайте в материале «Номер один».Финансовые пирамиды после нашумевшего в России дела Мавроди (МММ) как- то поутихли. Однако любителей «навариться» на доверчивых гражданах не поубавилось. Просто они стали осваивать более изощренные схемы. 59-летний улан-удэнец Алексей в октябре 2024 года получил сначала одно, а затем еще несколько СМС-сообщений на телефон с требованием оплатить задолженность по кредиту в сумме 157 739 рублей в АО «ОТП Банк». Можно представить его удивление, так как он не только не знал о кредите, а даже о существовании такого банка не догадывался.Поразмыслив, Алексей связал возникшую проблему со знакомством с татарстанской онлайн-школой Urban University и своим звонком в структуру школы — ООО «Эдэкс».Один из давних друзей Алексея летом прошлого года начал обучаться программированию и профессиональному владению компьютером в онлайн-школе Urban University, оно же ООО «Эдэкс». Он рассказал Алексею, что в этом учебном заведении практикуют дистанционное обучение. Когда его знакомый начал обучение, онлайн-школа запустила привлекательную акцию: при подписании договора на обучение действовала промоакция. «Обучаемся. Устраиваемся на работу. Только потом платим». Алексей послушался совета, начал пробное обучение, но вскоре передумал. Вполне резонно предположив, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, он не стал оформлять договор на обучение в школе Urban University.И тут приходят требования погасить «студенческий» кредит перед ОТП Банком, который он не брал.В итоге Алексею пришлось подавать в суд исковое заявление с требованием признать договор с АО «ОТП Банк» недействительным.Алексей указал в исковом заявлении, что «не вступал с АО «ОТП Банк» в какие-либо отношения по поводу займа, не предоставлял никакие сведения ни о номере телефона, ни электронного адреса, ни каких-либо других данных. Не оформлял заявление о предоставлении мне займа. Более того, я узнал о существовании такого банка только из полученного мной уведомления».Словом, не знал, не звонил, не подписывал ни одного документа, а оказался должен 157 тыс. рублей.После начала процесса в Октябрьском суде г. Улан-Удэ и судебных запросов ответчику банк прислал возражение, согласно которому заем под тем же номером и с той же датой выдало другое лицо: ООО «МФК ОТП Финанс», а не АО «ОТП Банк». Расположены оба юридических лица по одному адресу в Москве, даже номер телефона один и тот же. Мало того, уведомление в суд от ООО «МФК ОТП Финанс» подписано начальником сектора приказного производства АО «ОТП Банк» Сугатовым А. С. Печать на документе стоит также АО «ОТП Банк».Участвовавший в судебном деле юрист Виктор Егоров полагает, что «ОТП Банк» и его ООО «МФК ОТП Финанс» имеют признаки аффилированности, поскольку они путаются, кто от чьего имени выступает даже в судебных производствах.Присланные банковскими служащими документы по договору займа были также весьма странными. Электронная подпись на договоре отсутствует, как и образец подписи заемщика, лист с паспортными данными заемщика не заполнен. Есть только номер телефона Алексея и адрес в Улан-Удэ.Стало понятно, почему так мало информации о псевдозаемщике собрал банк - ведь Алексей даже не был клиентом этого банка. Это помогло ему отбиться от банковских претензий.В итоге, взвесив все обстоятельства дела, Октябрьский райсуд Улан-Удэ удовлетворил иск Алексея – в претензиях банка было отказано (вместе с тем решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано).- Схема обмана вырисовывается следующая. Создается «модное» учебное заведение по востребованной профессии, размещается массированная реклама, в том числе по схемам «приведи друга». Налаживаются контакты с банками. Клиенту обещают чуть ли не бесплатное обучение, но на самом деле на него по ускоренной процедуре оформляется студенческий кредит, а деньги перечисляются третьему лицу. Какое-то время учеба идет, а затем деятельность прекращается. Сливки снимаются довольно неплохие. А люди, попавшиеся в силки, вынуждены выплачивать кредиты.Всем хорошо. Банки выдают займы, получают проценты, мошенники получают свою прибыль, пусть поменьше и похлопотнее, чем в МММ, но с учетом тысяч обучающихся счет идет на сотни миллионов. Оправдание под рукой: «Начали учить, но не сложилось…». Руководство банков тоже, можно предполагать, не за просто так вошло в эти схемы. Только клиентам получается замануха с банковской гарантией, - полагает юрист Виктор Егоров.Таким образом, тысячи россиян, поверивших в рекламу онлайн-курсов Urban University, сегодня вынуждены осваивать не IT-специальности, а разбираться в юридических тонкостях. Как сообщает NGS.RU, данной структурой заинтересовались правоохранительные органы, поскольку число жалоб в полицию растет с начала 2025 года, когда школа прекратила обучение по IT-специальностям.По данным «Контур.Фокуса», к Urban University с мая 2024 года подано 127 гражданских исков по всей России, по некоторым уже вынесены решения. Например, житель Вологды в июле через суд потребовал у университета вернуть ему деньги за обучение, от которого он отказался. Мужчина решил, что программа не соответствует заявленной. Кроме возврата 127 тыс. рублей за обучение он потребовал также выплатить штраф в размере 50% от суммы и компенсацию за моральный ущерб. За время рассмотрения дела университет вернул вологжанину основную сумму, но суд все равно обязал его также выплатить 67 тыс. рублей штрафа и 10 тыс. рублей за моральный вред.Большинство исков к Urban University похожи на этот: «взял кредит, не понравилось, попытался вернуть деньги, но не получилось».При этом выплачивать оформленные на обучение кредиты им придется уже самим. Даже тем, кто не подписывался под договорами на обучение по сомнительным программам.Urban University является резидентом Сколково и находится в Иннополисе в Татарстане. За брендом, согласно сайту учреждения, скрывается ООО «Эдэкс» — именно с этой компанией заключали договоры студенты. У нее, по данным «Контур.Фокуса», есть лицензия на услуги дополнительного образования от Роспотребнадзора.