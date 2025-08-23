Общество 23.08.2025 в 10:20

Жителей Бурятии за неделю обобрали на 5 млн рублей

Число обманутых граждан достигло почти 1,5 тысячи человек
Текст: Елена Кокорина
Жителей Бурятии за неделю обобрали на 5 млн рублей

Печальную статистику приводит прокуратура Бурятии. Согласно их данным, жертвами интернет-преступников по состоянию на 20 августа стали 1477 жителей республики. Прирост за одну неделю составил 50 человек.

Общий причиненный ущерб с начала 2025 года составляет уже 343,5 млн рублей (+ 4,9 млн рублей за последнюю неделю). Мошенники продолжают обманывать граждан в соцсетях и используют популярные мессенджеры.

- Одна из жительниц Улан-Удэ, желая обменять рубли на корейские воны, нашла в Telegram группу, предлагающую такую услугу, связалась с ее администратором и перевела на указанный счет 168 тыс. рублей. Сразу после перевода чат с перепиской был удален мошенниками, - сообщили в прокуратуре республики.

Теги
мошенники

