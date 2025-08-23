В России поэтапно начнут запрещать вейпы

Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам страны полномочия по полному запрету вейпов.



«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», – приводит слова Путина «Газета.ру».

Губернатор поднял вопрос о росте использования вейпов среди молодежи, подчеркнув необходимость принятия мер для защиты детей.

Никитин предложил, чтобы регионы получили полномочия на полный запрет вейпов как в розничной, так и в оптовой торговле. Он также отметил, что Нижегородская область готова стать пилотным регионом для реализации этой инициативы, заявив о намерении «запретить эту гадость» в регионе.

В апреле 2025 года

депутаты Народного Хурала приняли изменения в Закон «Об установлении на территории Республики Бурятия ограничений розничной продажи несовершеннолетним безникотиновой, бестабачной курительной продукции и запрета на вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления такой продукции».



Законом был введен полный запрет продажи несовершеннолетним бестабачных смесей для нагревания, которые, как считают медики, могут за короткое время вызвать необратимые изменения в лёгких курильщиков.

