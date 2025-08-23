Общество 23.08.2025 в 14:04

В России поэтапно начнут запрещать вейпы

Полномочия по запрету  передадут Народному Хуралу Бурятии
Текст: Иван Иванов
В России поэтапно начнут запрещать вейпы

Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам страны полномочия по полному запрету вейпов. 

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», – приводит слова Путина «Газета.ру».
Губернатор поднял вопрос о росте использования вейпов среди молодежи, подчеркнув необходимость принятия мер для защиты детей.
Никитин предложил, чтобы регионы получили полномочия на полный запрет вейпов как в розничной, так и в оптовой торговле. Он также отметил, что Нижегородская область готова стать пилотным регионом для реализации этой инициативы, заявив о намерении «запретить эту гадость» в регионе.
В апреле 2025 года 
депутаты Народного Хурала приняли изменения в Закон «Об установлении на территории Республики Бурятия ограничений розничной продажи несовершеннолетним безникотиновой, бестабачной курительной продукции и запрета на вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления такой продукции».

Законом был введен полный запрет продажи несовершеннолетним бестабачных смесей для нагревания, которые, как считают медики, могут за короткое время вызвать необратимые изменения в лёгких курильщиков.

Фото: loon.site

вейпы запрет

