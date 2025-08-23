Общество 23.08.2025 в 14:23

В Детской больнице Улан-Удэ появилась «открытая реанимация»

Она позволит родителям проводить больше времени с ребенком
Текст: Елена Кокорина
В Детской больнице Улан-Удэ появилась «открытая реанимация»

В Улан-Удэ в отделении интенсивной терапии новорожденных Детской республиканской клинической больницы распахнула свои двери «открытая реанимация». Это пространство, оборудованное всем необходимым для комфортного пребывания, позволяет родителям проводить больше времени со своими детьми, что способствует их скорейшему выздоровлению.

Комната оборудована молокоотсосами, холодильником для хранения грудного молока, санузлом и зоной отдыха.

Инициатором ее создания стали благотворительный фонд «Детский паллиатив» и заведующая отделением реанимации новорожденных ДРКБ Екатерина Кушкоева.

- В рамках проекта не только создана комфортная комната для родителей, но и проведена большая работа по обучению медперсонала. Для врачей и медсестер ДРКБ был организован мастер-класс по налаживанию коммуникаций с родственниками маленьких пациентов, - рассказали в пресс-службе ДРКБ.

Фото: ДРКБ

Теги
реанимация

ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

