В Бурятии гречка может снова подорожать

В 2025 году сбор гречихи может сократиться на 35% по сравнению с прошлогодними показателями и составить всего 788 тыс. тонн. Такой прогноз озвучили аналитики АБ-Центра, передают «Известия». Если эти опасения подтвердятся, урожай окажется самым скромным с 2019 года.

Основная причина столь резкого снижения – сокращение посевных площадей на треть (до 746,4 тыс. га), что стало худшим показателем за последние 22 года. Также негативно сказались неблагоприятные погодные условия и экономические трудности сельхозпроизводителей. Для сравнения: в 2023 году был собран рекордный урожай – 1,6 млн тонн, а в прошлом году – 1,2 млн тонн.

Несмотря на то, что дефицита гречневой крупы на прилавках не ожидается благодаря имеющимся запасам и импорту, эксперты прогнозируют рост цен. Уже в следующем году стоимость упаковки гречки весом 800 грамм может вырасти на 15%. На сегодняшний день средняя цена такой пачки в Улан-Удэ составляет около 100 рублей. Однако дефицита в Бурятии не будет: гречку по более дешевой цене сможет поставить Китай, где посевы гречихи ежегодно растут и страна уже давно экспортирует в нашу страну крупные партии популярной крупы.