В Улан-Удэ привезут мощи святителя Тихона

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф призывает жителей Улан-Удэ, Республики Бурятия и гостей бурятской земли объединиться в общей молитве перед святыми мощами святителя Тихона, которые будут принесены в Бурятию, в Одигитриевский собор г. Улан-Удэ, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Текущий год является юбилейным для Русской Православной Церкви, – мы отмечаем 100-летие со дня блаженной кончины Святейшего Патриарха Московского и всея России Тихона, святителя и исповедника, который вел Русскую Православную Церковь ко Христу в годы беспрецедентных гонений на Святую Церковь», – отметил в своем обращении митрополит Иосиф.

Владыка подчеркнул: «Весь православный мир почитает Святейшего Патриарха Тихона, как первосвятителя, который объединил Русскую Церковь в годы разделения, в годы когда обновленцы пытались расколоть церковь и верующие люди вокруг имени Патриарха Тихона объединялись в исповедании православной веры так, что православных христиан в то время называли Тихоновцами».

Прибытие мощей святителя Тихона, Патриарха Всероссийского – знаковое событие. С 4 по 5 сентября святыня будет доступна для поклонения в Одигитриевском кафедральном соборе нашего города. В течение этих дней у ковчега непрерывно будут совершатся богослужения, молебны с чтением акафиста святому.

4 сентября. Одигитриевский кафедральный собор г. Улан-Удэ:

07:00 – торжественная встреча ковчега со святыми мощами святителя Тихона.

07:30 – Часы. Божественная Литургия, молебен.

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 – молебен с акафистом святителю Тихону.

17:00 – Всенощное бдение с акафистом святителю Тихону.



5 сентября. Одигитриевский кафедральный собор г. Улан-Удэ:

08:30 – Часы. Божественная Литургия. Молебен с акафистом свт. Тихону.

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 – молебен свт. Тихону.

17:00 – Всенощное бдение с акафистом свт. Тихону.

18:00 – торжественные проводы ковчега с мощами свт. Тихона.