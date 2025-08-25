Мошенники предложили бабушке из Бурятии вернуть потерянные деньги

За два минувших выходных дня жители Бурятии потеряли более двух миллионов рублей и ряды обманутых в этот раз пополнили шесть пенсионеров, одному из которых – 88 лет. В местной полиции рассказали историю 82-летней бабушки, попавшейся на развод мошенников дважды – сначала в июле, а затем – в августе.

- В июле этого года улан-удэнка уже обращалась в полицию, потеряв около 9 тысяч рублей на обещаниях легкого заработка через инвестиции. В августе мошенник связался с ней вновь, представившись сотрудником банка и предложил помощь в возврате ранее потерянных денег. Женщина согласилась и предоставила удаленный доступ к своему телефону,- рассказали в полиции республики.

Ночью 23 августа женщине пришло уведомление о блокировке личного кабинета банка. Придя в банк, пенсионерка обнаружила, что с ее накопительного счета было списано 500 тысяч рублей. Получателем платежа значился совершенно неизвестный ей человек.

- Восстановив доступ к своему личному кабинету, женщина узнала, что в мобильном приложении к ее сберегательному счету был предоставлен совместный доступ пособнику аферистов – дропперу. Преступники пытались предоставить доступ к банковскому счету женщины еще троим дропперам, однако благодаря блокировке личного кабинета из-за подозрительной активности, дальнейшие махинации не удались. И часть сбережений удалось сохранить, - добавили в МВД.

В полиции советуют не доверять незнакомцам, предлагающим вернуть потерянные деньги – это распространенный прием мошенников, чтобы получить личные данные. Блокировка личного кабинета – это повод не для паники, а для немедленного обращения напрямую в банк по официальным каналам, а не по номерам, которые вам продиктуют незнакомцы. Помните, что защитить свои финансовые средства можно только проявляя бдительность и здравый смысл.

Фото: loon.site