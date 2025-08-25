Общество 25.08.2025 в 10:02
Красавицы из Бурятии блеснули на международном конкурсе в Сочи
Там проходил конкурс «Beauty of the Globe»
Текст: Карина Перова
Красавицы из Бурятии блеснули на международном конкурсе «Beauty of the Globe» (18+) в Сочи. Они завоевали заслуженные награды.
Мероприятие проходило с 14 по 17 августа. Состоялись зрелищные дефиле, участницы удивляли жюри блистательными образами и творческими номерами.
Так, Галина Жербакова завоевала титул вице-мисс и стала амбассадором конкурса. Наталья Карпова получила титул 1-й вице-мисс и звание топ-модель земного шара. Оюна Цыбикова покорила жюри как королева стиля и элегантности.
Мероприятие проходило с 14 по 17 августа. Состоялись зрелищные дефиле, участницы удивляли жюри блистательными образами и творческими номерами.
Так, Галина Жербакова завоевала титул вице-мисс и стала амбассадором конкурса. Наталья Карпова получила титул 1-й вице-мисс и звание топ-модель земного шара. Оюна Цыбикова покорила жюри как королева стиля и элегантности.