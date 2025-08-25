Житель Улан-Удэ вел строительство на участке и спалил свой дом

На 25 августа в столице Бурятии зафиксировано 985 пожаров. Это на один процент больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как отмечает Михаил Малаханов, зампредседателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ, идет заметное снижение числа пожаров в квартирах многоквартирных домов - на 35%. В частных домах произошло возгораний на 37% меньше. Число погибших на пожарах также упало и составило 10 человек (год назад было 15). Все погибшие были взрослыми. Но среди пострадавших есть 4 несовершеннолетних.

Из 985 пожаров 205 – это ландшафтные пожары, когда горела трава. Тут рост. И этот «травяной» рост на 34% потянул общую статистику вверх. На горение мусора пришлось почти 500 пожаров. Итого, повторим, 985 пожаров. Главные причины возгораний прежние – неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем, в т. ч. при курении в нетрезвом состоянии, а также неисправность электроприборов.

Перед наступлением нового отопительного сезона жителей призывают проверить состояние проводки, печей. Надо очистить дымоходы, заделать щели, обеспечить печь притопочным листом.

Михаил Малаханов отмечает, что горожане стали лучше убирать свои земельные участки. Даже покупают электрические косы для уборки травы. Однако власти обращают внимание граждан, что при проведении строительных работ тоже надо соблюдать меры предосторожности, быть внимательными.

«Так, в микрорайоне Мостовой пострадал дом, надворные постройки и автомобиль. Собственнику был нанесен значительный материальный ущерб. Он проводил в ограде строительные работы, использовал шлифовочную машину и в результате загорелась сухая трава на участке. Собственник не смог потушить огонь и это привело к ущербу», - говорит Михаил Малаханов.

Вообще, всем рекомендуется иметь огнетушитель. Одна из простых мер – не оставлять без присмотра включенные электроприборы. Был случай, когда в офисе оставили на ночь включенный пилот. В результате произошло возгорание. Сторож его заметил и вызвал пожарных. Однако кабинет все равно выгорел.

Перед наступлением осенне-зимнего периода автомобилистов призывают проверить состояние автомобиля, в т. ч. проводку. И нельзя класть в подкапотное пространство войлок, ткань. Конечно, надо постоянно говорить детям об опасности огня, шалостей со спичками.

