Общество 25.08.2025 в 10:28
На Пентагоне в Улан-Удэ открыли новую лестницу
Решётчатые ступени будут пропускать воду и снег
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ открыли обновленную лестницу на Пентагоне. Напомним, проход соединяет улицы Норильская и Чаадаева. Как заявили в комитете проектного управления и доходов, металлическую конструкцию спроектировали с учётом погодных условий: решётчатые ступени пропускают воду и снег, предотвращая образование наледи.
«Эта важное связующее звено Пентагона и города. Слева – садик, справа – школа, люди ходят по ней постоянно. Также очень удобно спускаться к магазину и на трамвайную остановку. Лестница очень удобная, красивая и снегом зимой не будет засыпаться», - сказала местная жительница Ирина Сукетская.
В 2024 году состоялся первый этап возведения, его реализовали на средства депутатов в рамках исполнения наказов горожан. Во время второго этапа в 2025 году была построена самая протяжённая часть лестницы – уже по проекту «Народный бюджет».
