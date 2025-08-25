Вредители уничтожают сосны и лиственницы в лесах Бурятии

Лесопатологи Бурятии провели обследования насаждений в Гусиноозерском лесничестве и выявили новые очаги вредных организмов. Вредители поедают хвою сосны и лиственницы.

Сотрудники «Центра защиты леса Бурятии» оценили состояние деревьев на территории около 330 км.

- В процессе осмотра были открыты два новых очага вредных организмов, поедающих хвою сосны и лиственницы. Очаг хвойной волнянки на площади 163 гектаров, а очаг сибирского шелкопряда – на 18-ти. Работы проводились в рамках проекта «Сохранение озера Байкал», - сообщили в «Центре защиты леса Республики Бурятия».

Фото: «Центре защиты леса Республики Бурятия»