В Бурятии ветеран отмечает свой столетний юбилей

Сегодня свой вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Республики Бурятия Николай Иванович Штроков. Долгожитель – родом из села Трескино Тамбовской области.Перед войной окончил школу фабрично-заводского обучения в Улан-Удэ. После устроился на судоремонтный завод. Затем стал работать на паровозо-вагонном заводе в деревообрабатывающем цехе – мастерил ящики для снарядов.В январе 1943 года его призвали на военную службу. Николая направили шофером на Дальневосточный фронт – в батальон аэродромного обслуживания авиационного полка. Он занимался подвозом снарядов, бомб, заправлял водой и горючим самолеты.С августа по сентябрь 1945 года участвовал в войне с Японией. За свой вклад в Победу удостоен благодарности от Иосифа Сталина, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За Победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», «Жукова», «100 лет Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота», «70 лет Вооруженных сил СССР», «За доблестный труд в период ВОВ», нагрудным знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.».«После демобилизации в 1950 году вернулся на паровозо-вагонный завод, в 1977 году стал работать на приборостроительном заводе. Имеет звание «Ветеран труда». Николай Иванович принимал активное участие в работе ветеранской организации Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения, неоднократно участвовал на встречах с учащимися школ Железнодорожного района, рассказывал о войне с японскими войсками», - рассказала глава минсоцзащиты Бурятии Татьяна Быкова.За особые заслуги, героический подвиг, совершенный в годы ВОВ, мужчине присвоили звание «Почетный гражданин Республики Бурятия».