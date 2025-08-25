Общество 25.08.2025 в 10:55

В Бурятии ветеран отмечает свой столетний юбилей

Поздравления принимает Николай Иванович Штроков
Текст: Карина Перова
В Бурятии ветеран отмечает свой столетний юбилей
Фото: ТГ-канал Татьяны Быковой
Сегодня свой вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Республики Бурятия Николай Иванович Штроков. Долгожитель – родом из села Трескино Тамбовской области.

Перед войной окончил школу фабрично-заводского обучения в Улан-Удэ. После устроился на судоремонтный завод. Затем стал работать на паровозо-вагонном заводе в деревообрабатывающем цехе – мастерил ящики для снарядов.

В январе 1943 года его призвали на военную службу. Николая направили шофером на Дальневосточный фронт – в батальон аэродромного обслуживания авиационного полка. Он занимался подвозом снарядов, бомб, заправлял водой и горючим самолеты.

С августа по сентябрь 1945 года участвовал в войне с Японией. За свой вклад в Победу удостоен благодарности от Иосифа Сталина, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За Победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», «Жукова», «100 лет Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота», «70 лет Вооруженных сил СССР», «За доблестный труд в период ВОВ», нагрудным знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.».

«После демобилизации в 1950 году вернулся на паровозо-вагонный завод, в 1977 году стал работать на приборостроительном заводе. Имеет звание «Ветеран труда». Николай Иванович принимал активное участие в работе ветеранской организации Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения, неоднократно участвовал на встречах с учащимися школ Железнодорожного района, рассказывал о войне с японскими войсками», - рассказала глава минсоцзащиты Бурятии Татьяна Быкова.

За особые заслуги, героический подвиг, совершенный в годы ВОВ, мужчине присвоили звание «Почетный гражданин Республики Бурятия».
долгожитель ветеран столетие

