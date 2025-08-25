Общество 25.08.2025 в 11:19

В Улан-Удэ росгвардейцев наградили за спасение супружеской пары на пожаре

Им вручили грамоты от МЧС
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ росгвардейцев наградили за спасение супружеской пары на пожаре
Фото: Росгвардия по Бурятии
В Улан-Удэ сотрудников Росгвардии наградили за спасение супружеской пары на пожаре. Грамоты им вручил заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии (по государственной противопожарной службе), полковник внутренней службы Андрей Боркин.

«Благодарю вас за смелость, за готовность прийти на помощь. Мы решаем разные задачи, но наша главная общая цель – это сохранение жизни, здоровья и спокойствия людей», - сказал Боркин.

Напомним, пожар случился 25 июня в одном из садоводческих товариществ в Советском районе. Росгвардейцы во время патрулирования заметили сильные клубы дыма. Выяснилось, что горит брусовой гараж и огонь распространился на стоящий рядом деревянный жилой дом.

Старший прапорщик полиции Андрей Хомяков и старшина полиции Сергей Горбачев эвакуировали из задымленного жилища двух человек и передали прибывшим работникам скорой медицинской помощи. Позже супруги поблагодарили их за оказанную помощь.
Теги
Росгвардия грамота спасение пожар

Все новости

1 сентября встретит жителей Бурятии летним теплом
25.08.2025 в 12:24
Медик колонии в Бурятии стала почётным донором России
25.08.2025 в 12:10
Учителей Бурятии познакомят с передовым опытом школьного питания
25.08.2025 в 12:01
Ядовитый сорняк вовсю плодится на полях Бурятии
25.08.2025 в 12:01
В Бурятии прокурор остался недоволен темпами ремонта
25.08.2025 в 11:36
В Улан-Удэ росгвардейцев наградили за спасение супружеской пары на пожаре
25.08.2025 в 11:19
«Он не представляет, как выживать на улице»
25.08.2025 в 11:11
В Бурятии ветеран отмечает свой столетний юбилей
25.08.2025 в 10:55
В Бурятии «Приус» слетел в обрыв
25.08.2025 в 10:50
Вредители уничтожают сосны и лиственницы в лесах Бурятии
25.08.2025 в 10:44
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
1 сентября встретит жителей Бурятии летним теплом
Пока же прогнозируется умеренно-теплая с дождями погода
25.08.2025 в 12:24
Медик колонии в Бурятии стала почётным донором России
Почетное звание получила Баярма Карпушкеева
25.08.2025 в 12:10
Учителей Бурятии познакомят с передовым опытом школьного питания
О нем расскажут на конференции педагогов гости из Башкортостана
25.08.2025 в 12:01
Ядовитый сорняк вовсю плодится на полях Бурятии
Он может отравить скот и доставить проблемы человеку
25.08.2025 в 12:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru