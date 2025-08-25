Общество 25.08.2025 в 11:19
В Улан-Удэ росгвардейцев наградили за спасение супружеской пары на пожаре
Им вручили грамоты от МЧС
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ сотрудников Росгвардии наградили за спасение супружеской пары на пожаре. Грамоты им вручил заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии (по государственной противопожарной службе), полковник внутренней службы Андрей Боркин.
«Благодарю вас за смелость, за готовность прийти на помощь. Мы решаем разные задачи, но наша главная общая цель – это сохранение жизни, здоровья и спокойствия людей», - сказал Боркин.
Напомним, пожар случился 25 июня в одном из садоводческих товариществ в Советском районе. Росгвардейцы во время патрулирования заметили сильные клубы дыма. Выяснилось, что горит брусовой гараж и огонь распространился на стоящий рядом деревянный жилой дом.
Старший прапорщик полиции Андрей Хомяков и старшина полиции Сергей Горбачев эвакуировали из задымленного жилища двух человек и передали прибывшим работникам скорой медицинской помощи. Позже супруги поблагодарили их за оказанную помощь.
ТегиРосгвардия грамота спасение пожар