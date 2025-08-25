В Бурятии прокурор остался недоволен темпами ремонта

Прокурор Джидинского района Бурятии Стас Очиров посетил объекты, где сейчас идет капитальный ремонт. Это здания детского сада и детской школы искусств в селе Петропавловка. Их приводят в порядок в рамках национального проекта «Семья».«Темпы выполнения работ на указанных объектах остаются недостаточными. Для исключения срыва графиков ремонта социально значимых объектов прокурор объявил заказчикам и руководителям подрядных организаций предостережения о недопустимости нарушений закона, указал на необходимость обеспечить качественное выполнение работ в установленные сроки», - сообщили об итогах визита в надзорном ведомстве.