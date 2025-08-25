Общество 25.08.2025 в 11:36
В Бурятии прокурор остался недоволен темпами ремонта
В случае срыва графика заказчика и подрядчиков ждут неприятности
Текст: Андрей Константинов
Прокурор Джидинского района Бурятии Стас Очиров посетил объекты, где сейчас идет капитальный ремонт. Это здания детского сада и детской школы искусств в селе Петропавловка. Их приводят в порядок в рамках национального проекта «Семья».
«Темпы выполнения работ на указанных объектах остаются недостаточными. Для исключения срыва графиков ремонта социально значимых объектов прокурор объявил заказчикам и руководителям подрядных организаций предостережения о недопустимости нарушений закона, указал на необходимость обеспечить качественное выполнение работ в установленные сроки», - сообщили об итогах визита в надзорном ведомстве.
