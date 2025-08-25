Ядовитый сорняк вовсю плодится на полях Бурятии

В Бурятии сотрудники Россельхознадзора и Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР» обследовали поля с зерновыми и картофелем в Тарбагатайском районе. Мониторинг показал неутешительную ситуацию.«По результатам исследований взятых образцов подтвердились ранее установленные очаги карантинного сорного растения – паслёна трехцвекового (Solanum triflorum Nutt). Кроме того, выявлены новые очаги, так что площадь распространения сорняка увеличилась более чем в 2 раза - с 2804 га до 5800 га. Собственникам полей объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.В ведомстве предупреждают, что распространение трехцветкового паслена может привести к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Кроме того, этот сорняк и его плоды ядовиты. Пасущиеся животные его не едят, но при попадании в зеленый корм и силос он может вызвать отравление. Также выделяемые пасленом вещества оказывают неблагоприятное воздействие на человека, вызывая головную боль и понижая работоспособность.