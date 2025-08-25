Учителей Бурятии познакомят с передовым опытом школьного питания

В Бурятии завершается цикл августовских конференций педагогических работников. Заключительная часть – общереспубликанская конференция – пройдет 27 августа в Улан-Удэ (18+). На пленарное заседание в театре оперы и балета во второй половине дня соберется более 500 человек. Среди них будут участники специальной военной операции. Как минимум один ветеран СВО выступит с речью.В программе конференции 9 секций. Они посвящены патриотизму, подготовке кадров, профессиональному росту педагогов и другим важным темам. Один из интересных моментов – участникам представят башкирский опыт развития системы питания в школах. Важным также будет обсуждение задач на 2025-2026 годы.Ожидается видеообращение министра образования России. Выступят глава Бурятии, спикер Народного Хурала. Свой доклад представит министр образования республики и другие выступающие. Планируется, что 35 отличившихся педагогов будут награждены. Самой высокой наградой станет звание «Заслуженный работник образования России».Если говорить об участниках из сельских районов, то наиболее многочисленные делегации прибудут из Иволгинского, Заиграевского, Селенгинского, Прибайкальского районов. С северных районов учителей приедет немного.