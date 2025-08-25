Общество 25.08.2025 в 12:01

Учителей Бурятии познакомят с передовым опытом школьного питания

О нем расскажут на конференции педагогов гости из Башкортостана
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Учителей Бурятии познакомят с передовым опытом школьного питания
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии завершается цикл августовских конференций педагогических работников. Заключительная часть – общереспубликанская конференция – пройдет 27 августа в Улан-Удэ (18+). На пленарное заседание в театре оперы и балета во второй половине дня соберется более 500 человек. Среди них будут участники специальной военной операции. Как минимум один ветеран СВО выступит с речью.

В программе конференции 9 секций. Они посвящены патриотизму, подготовке кадров, профессиональному росту педагогов и другим важным темам. Один из интересных моментов – участникам представят башкирский опыт развития системы питания в школах. Важным также будет обсуждение задач на 2025-2026 годы.

Ожидается видеообращение министра образования России. Выступят глава Бурятии, спикер Народного Хурала. Свой доклад представит министр образования республики и другие выступающие. Планируется, что 35 отличившихся педагогов будут награждены. Самой высокой наградой станет звание «Заслуженный работник образования России».

Если говорить об участниках из сельских районов, то наиболее многочисленные делегации прибудут из Иволгинского, Заиграевского, Селенгинского, Прибайкальского районов. С северных районов учителей приедет немного.
Теги
школьное питание

Все новости

1 сентября встретит жителей Бурятии летним теплом
25.08.2025 в 12:24
Медик колонии в Бурятии стала почётным донором России
25.08.2025 в 12:10
Учителей Бурятии познакомят с передовым опытом школьного питания
25.08.2025 в 12:01
Ядовитый сорняк вовсю плодится на полях Бурятии
25.08.2025 в 12:01
В Бурятии прокурор остался недоволен темпами ремонта
25.08.2025 в 11:36
В Улан-Удэ росгвардейцев наградили за спасение супружеской пары на пожаре
25.08.2025 в 11:19
«Он не представляет, как выживать на улице»
25.08.2025 в 11:11
В Бурятии ветеран отмечает свой столетний юбилей
25.08.2025 в 10:55
В Бурятии «Приус» слетел в обрыв
25.08.2025 в 10:50
Вредители уничтожают сосны и лиственницы в лесах Бурятии
25.08.2025 в 10:44
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
1 сентября встретит жителей Бурятии летним теплом
Пока же прогнозируется умеренно-теплая с дождями погода
25.08.2025 в 12:24
Медик колонии в Бурятии стала почётным донором России
Почетное звание получила Баярма Карпушкеева
25.08.2025 в 12:10
Ядовитый сорняк вовсю плодится на полях Бурятии
Он может отравить скот и доставить проблемы человеку
25.08.2025 в 12:01
В Бурятии прокурор остался недоволен темпами ремонта
В случае срыва графика заказчика и подрядчиков ждут неприятности
25.08.2025 в 11:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru