Медик колонии в Бурятии стала почётным донором России

Медицинский работник исправительной колонии № 1 из Бурятии стала почётным донором России. Почетное звание и нагрудный знак получила старшая медицинская сестра медицинской части № 3 ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН Баярма Карпушкеева.Напомним, звание присваивается тем, кто сдал кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз. Для Баярмы донорство – это не просто процедура, а осознанный выбор и возможность спасти чью-то жизнь.«Донорство – это возможность помочь тем, кто нуждается в помощи. А еще это очень большая ответственность – постоянно следить за собой, вести здоровый образ жизни. Твоя кровь должна быть безопасной и помочь другому человеку, а для этого нужно быть здоровым самому», - отметила женщина.