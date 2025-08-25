Общество 25.08.2025 в 12:10

Медик колонии в Бурятии стала почётным донором России

Почетное звание получила Баярма Карпушкеева
A- A+
Текст: Карина Перова
Медик колонии в Бурятии стала почётным донором России
Фото: УФСИН по Бурятии
Медицинский работник исправительной колонии № 1 из Бурятии стала почётным донором России. Почетное звание и нагрудный знак получила старшая медицинская сестра медицинской части № 3 ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН Баярма Карпушкеева.

Напомним, звание присваивается тем, кто сдал кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз. Для Баярмы донорство – это не просто процедура, а осознанный выбор и возможность спасти чью-то жизнь.

«Донорство – это возможность помочь тем, кто нуждается в помощи. А еще это очень большая ответственность – постоянно следить за собой, вести здоровый образ жизни. Твоя кровь должна быть безопасной и помочь другому человеку, а для этого нужно быть здоровым самому», - отметила женщина.
Теги
почетный донор России

Все новости

1 сентября встретит жителей Бурятии летним теплом
25.08.2025 в 12:24
Медик колонии в Бурятии стала почётным донором России
25.08.2025 в 12:10
Учителей Бурятии познакомят с передовым опытом школьного питания
25.08.2025 в 12:01
Ядовитый сорняк вовсю плодится на полях Бурятии
25.08.2025 в 12:01
В Бурятии прокурор остался недоволен темпами ремонта
25.08.2025 в 11:36
В Улан-Удэ росгвардейцев наградили за спасение супружеской пары на пожаре
25.08.2025 в 11:19
«Он не представляет, как выживать на улице»
25.08.2025 в 11:11
В Бурятии ветеран отмечает свой столетний юбилей
25.08.2025 в 10:55
В Бурятии «Приус» слетел в обрыв
25.08.2025 в 10:50
Вредители уничтожают сосны и лиственницы в лесах Бурятии
25.08.2025 в 10:44
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
1 сентября встретит жителей Бурятии летним теплом
Пока же прогнозируется умеренно-теплая с дождями погода
25.08.2025 в 12:24
Учителей Бурятии познакомят с передовым опытом школьного питания
О нем расскажут на конференции педагогов гости из Башкортостана
25.08.2025 в 12:01
Ядовитый сорняк вовсю плодится на полях Бурятии
Он может отравить скот и доставить проблемы человеку
25.08.2025 в 12:01
В Бурятии прокурор остался недоволен темпами ремонта
В случае срыва графика заказчика и подрядчиков ждут неприятности
25.08.2025 в 11:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru